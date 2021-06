5 choses à savoir vendredi

Les pompiers et les autorités poursuivent la recherche de survivants après l’effondrement d’un condo à Miami

Les équipes de secours continuent de rechercher des survivants de l’effondrement d’un condominium de 12 étages en bord de mer à Surfside, en Floride, près de Miami. Le maire de Surfside, Charles Burkett, a confirmé qu’au moins une personne était décédée. La maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a déclaré que les responsables étaient en mesure de dénombrer 102 personnes jusqu’à présent, mais que 99 étaient toujours portées disparues. On ne sait pas si ces 99 personnes se trouvaient dans le bâtiment lors de l’effondrement. Au lendemain de l’effondrement du bâtiment, dix personnes ont été soignées sur les lieux et deux ont été transportées à l’hôpital, dont l’une est décédée, a déclaré Burkett. Le gouverneur Ron DeSantis a visité le site et a déclaré que les ingénieurs avaient déjà commencé à enquêter sur la cause de l’effondrement. Mais il a ajouté que « nous n’aurons pas les réponses immédiatement ». Le bâtiment a été déterminé comme étant instable il y a un an, selon un chercheur de la Florida International University. La structure, qui a été construite en 1981 sur des zones humides récupérées, s’enfonce à un rythme alarmant depuis les années 1990, selon une étude de 2020.

Derek Chauvin condamné vendredi pour le meurtre de George Floyd

Derek Chauvin, l’ex-officier qui a assassiné George Floyd, devra faire face vendredi à un juge du Minnesota et écoper d’une peine pouvant aller jusqu’à 30 ans de prison. Chauvin est dans une cellule de prison à sécurité maximale depuis qu’un jury l’a reconnu coupable de meurtre aux deuxième et troisième degrés et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré le 20 avril. Bien qu’il soit un délinquant primaire, le juge du district du comté de Hennepin, Peter Cahill, a constaté que Chauvin devrait faire face à une peine plus lourde parce que ses crimes impliquaient d’abuser de sa position et de tuer Floyd en présence d’enfants, entre autres facteurs aggravants. L’avocat de la défense de Chauvin, Eric Nelson, a demandé une probation ou beaucoup moins de peine de prison. Quelle que soit la peine, selon la loi du Minnesota, Chauvin en purgera les deux tiers derrière les barreaux et le reste dans le cadre d’un type de libération surveillée similaire à la libération conditionnelle.

Harris, chargé d’endiguer les flux de migrants, se rendra à la frontière américano-mexicaine

Le vice-président Kamala Harris se rendra vendredi à la frontière américano-mexicaine, après des mois de pression du Congrès pour visiter la région. Harris, qui a été chargé de s’attaquer aux causes profondes de la migration en provenance d’Amérique centrale, se rendra à El Paso, au Texas, aux côtés du secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas. Harris a été critiqué au cours des derniers mois par les républicains et certains démocrates pour ne pas avoir visité la frontière. La vice-présidente a déclaré qu’elle était chargée de s’attaquer aux causes profondes de la migration, plutôt qu’à la situation à la frontière. La visite intervient quelques jours avant que l’ancien président Donald Trump ne se rende également à la frontière américano-mexicaine le 30 juin.

Biden rencontrera les dirigeants afghans au milieu de la résurgence des talibans

Le président Joe Biden rencontrera les dirigeants afghans à la Maison Blanche vendredi au milieu d’un retrait militaire américain en cours alors que l’avenir de l’Afghanistan reste dans les limbes. La rencontre du président avec le président afghan Ashraf Ghani et Abdullah Abdullah, chef du Haut Conseil pour la réconciliation nationale du pays, intervient alors que les pourparlers de paix soutenus par les États-Unis entre le gouvernement afghan et les talibans sont au point mort. Pendant ce temps, le groupe islamique militant a gagné de nouveaux territoires à un rythme alarmant ces dernières semaines. En annonçant la réunion de vendredi, la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que l’administration Biden restait déterminée à travailler avec le gouvernement afghan « pour garantir que le pays ne redevienne plus jamais un refuge pour les groupes terroristes qui constituent une menace pour la patrie américaine ».

Un rapport sur les ovnis pourrait être publié par le gouvernement américain

Un rapport très attendu sur les ovnis pourrait être publié par les plus hauts responsables du renseignement et de l’armée dès vendredi. Le rapport, qui a été commandé dans le paquet de secours COVID-19 de décembre, devrait ajouter plus de détails aux observations d’objets dans le ciel américain sans explication. Le rapport devait initialement être publié le 1er juin, mais la loi ordonnant aux agences de renseignement et au Pentagone de créer l’étude n’était techniquement pas contraignante et permet donc aux agences de faire preuve de souplesse dans la soumission des conclusions. Alors que la publication du rapport reflète un consensus croissant au sein des agences gouvernementales, de Capitol Hill et du public que les ovnis sont un domaine de préoccupation publique sérieuse, on ne sait pas quelle partie du rapport sera rendue disponible en raison de problèmes de sécurité nationale. Les explications des observations de phénomènes aériens incluent le plus souvent des incidents météorologiques potentiels, des événements naturels de routine ou des cas autrement identifiables, comme des ballons météorologiques ou des ratés d’allumage dans les systèmes de capteurs et les caméras.