5 choses à savoir vendredi

Les employés fédéraux profitent de la journée pour célébrer Juneteenth, la plus récente fête du pays

La plupart des employés fédéraux sont en congé ce vendredi en l’honneur de Juneteenth, qui commémore le jour en 1865 où les derniers esclaves des États confédérés ont appris la fin de l’esclavage. Le président Joe Biden a promulgué jeudi la loi sur le jour de l’indépendance nationale du juin, flanqué du vice-président Kamala Harris, le premier vice-président noir du pays. « Cela restera pour moi l’un des plus grands honneurs que j’aurai en tant que président », a déclaré Biden. Longtemps observé parmi les Noirs américains, Juneteenth a gagné en importance ces dernières années après que les mouvements de justice raciale ont accru l’intérêt pour les vacances et que davantage d’États et de villes ont adopté une législation commémorant l’émancipation. Biden a salué les vacances comme un moyen d’aider à guérir les divisions et à instaurer la justice raciale. Selon HellaCreative, une initiative de San Francisco, plus de 460 entreprises observent Juneteenth, dont beaucoup offrent un jour de congé payé ou un congé payé.

La côte du golfe se prépare aux tempêtes tropicales et aux fortes pluies

Un système météorologique inquiétant roulant lentement vers le golfe du Mexique jeudi menaçait de se renforcer en tempête tropicale Claudette avant de s’abattre sur le rivage à travers quatre États. Le National Hurricane Center a émis un avertissement de tempête tropicale pour le sud-est de la Louisiane jusqu’à la frontière entre l’Alabama et la Floride. Les côtes de la Louisiane, du Mississippi, de l’Alabama, de la Géorgie et de l’enclave de Floride pourraient faire face à de fortes pluies et à des inondations vendredi et pendant le week-end. Les météorologues d’AccuWeather ont identifié la fin de vendredi à samedi comme la période la plus probable, et le littoral de la Louisiane est l’endroit le plus probable pour l’atterrissage, bien qu’il puisse se produire n’importe où près de la frontière Texas-Louisiane jusqu’à la partie ouest de l’enclave de Floride.

Le gouverneur de l’Ohio mettra fin à la déclaration d’urgence COVID

Le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a annoncé que la fin de la déclaration d’urgence COVID-19 de l’État interviendrait vendredi. « Nous sommes arrivés à la conclusion que cela n’a vraiment pas d’impact sur ce que nous devons faire dans cette pandémie sur la base de ce moment », a déclaré DeWine. Le gouverneur avait déclaré l’urgence le 14 mars 2020, ce qui a permis à l’État de suspendre les appels d’offres, de retirer l’aide et d’établir des règles d’urgence, entre autres dispositions. DeWine a déclaré que les exigences de l’État concernant les visites dans les maisons de soins infirmiers, telles que la limitation du nombre de visiteurs, seront également levées vendredi. La plupart des ordonnances sanitaires de l’État, y compris le mandat du masque d’État, ont pris fin le 2 juin.

Qui surveiller pendant les essais d’athlétisme des Jeux olympiques

Les essais olympiques d’athlétisme des États-Unis s’empareront d’Eugene, en Oregon, à partir de vendredi. La rencontre mettra en vedette d’anciens médaillés d’or, des champions de la NCAA et de jeunes professionnels à travers un programme chargé de huit jours. L’une des courses les plus attendues sera le 400 mètres haies féminin, qui verra la détentrice du record du monde Dalilah Muhammed affronter Sydney McLaughlin, qui détient le deuxième temps le plus rapide de l’histoire. Les sprints courts messieurs seront également compétitifs. Noah Lyles, double médaillé d’or aux Championnats du monde 2019, est l’un des favoris pour se qualifier aux 100 et 200 mètres. Plusieurs athlètes sont juste sur sa queue. Les essais serviront également d’occasion pour de nombreux jeunes athlètes cherchant à faire partie de l’équipe pour la première fois.

Disney+ sort son dernier film Pixar, Luca

Le dernier long métrage d’animation de Pixar, « Luca », a été présenté en première sur Disney + vendredi matin. Deux jeunes monstres marins visitent une ville de la Riviera italienne pour déguster des glaces, des pâtes et une histoire réconfortante d’amitié et d’acceptation. Les deux protagonistes, exprimés par Jacob Tremblay (« Good Boys », « Room ») et Jack Dylan Grazer (« Shazam! »), peuvent apparaître comme des garçons humains hors de l’eau. En ville, ils se lient rapidement avec une fille excentrique, exprimée par Emma Berman, affrontent l’intimidateur local, s’entraînent pour un triathlon et s’attaquent également à leurs propres peurs et insécurités d’une manière très Pixar.