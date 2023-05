5 choses à savoir : Un nouveau visage sur notre argent

Le billet de banque et les pièces de 20 $ du Canada auront un nouveau look mettant en vedette le roi Charles III, plus de 29 000 Albertains évacués alors que des incendies de forêt brûlent et le prince William rend hommage à son père.

Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée :

1. Un nouveau visage pour notre argent : Au milieu des célébrations marquant le couronnement du roi Charles III, le gouvernement canadien a annoncé que son billet de banque et ses pièces de 20 $ feront l’objet d’un nouveau look mettant en vedette le nouveau monarque.

2. Feux de forêt en Alberta : Plus de 29 000 Albertains ont été chassés de leurs communautés alors que les incendies de forêt continuaient de brûler dans toute la province.

3. « Elle serait… très fière »: La défunte reine Elizabeth serait « très fière » du roi Charles lors de son couronnement, a déclaré dimanche son fils William alors qu’il célébrait son père lors d’un concert au château de Windsor.

4. Armes à feu et gangs : Le gouvernement libéral devrait annoncer aujourd’hui le renouvellement de son programme fédéral de plusieurs millions de dollars contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs.

5. Sondage Nanos : La plupart des Canadiens appuient l’augmentation des dépenses de défense pour atteindre l’objectif de 2 % fixé par les alliés de l’OTAN, selon un sondage national mené par Nanos pour CTV News.

Encore une chose…

La gouverneure générale Mary Simon a déclaré qu’il était «difficile de dire» si le roi Charles III pouvait s’excuser pour l’héritage colonialiste de la Couronne, mais a souligné qu’elle était plus intéressée par des actions concrètes.