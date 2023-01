5 choses à savoir : Trudeau silencieux sur les chars ukrainiens

Le premier ministre Justin Trudeau ne dira pas si le Canada enverra des chars de combat de fabrication allemande en Ukraine, une autre fusillade meurtrière en Californie, et l’OMS affirme que cinq milliards de personnes sont à risque en raison des gras trans. Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée.

1. Chars vers l’Ukraine: Alors que la Pologne s’apprête à fournir à l’Ukraine des chars de combat de fabrication allemande au milieu des signaux que l’Allemagne ne ferait pas obstacle, le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le gouvernement canadien n’avait “rien à annoncer” pour le moment.

2. Une autre fusillade en Californie : Plusieurs personnes ont été tuées dans deux fusillades liées lundi dans une champignonnière et une entreprise de camionnage dans une communauté côtière au sud de San Francisco, et un suspect était en garde à vue, ont indiqué des responsables.

3. Mise à jour du backlog : Alors que le cabinet du Premier ministre se réunit pour une deuxième journée, la ministre de la Famille, Karina Gould, devrait faire le point sur la situation des bureaux des passeports, qui ont été submergés par les demandes de renouvellement lorsque les restrictions liées au COVID-19 ont été assouplies l’année dernière.

4. Risque lié aux gras trans : Selon un nouveau rapport de l’Organisation mondiale de la santé, cinq milliards de personnes courent un risque accru de maladie cardiaque et de décès en raison des gras trans.

5. Noms aux Oscars : C’est à nouveau cette période de l’année, le jour où le monde du divertissement apprend les nominations pour la 95e cérémonie des Oscars.

Encore une chose…

Pourquoi les médecins disent que les dépistages du cancer du sein doivent avoir lieu à un plus jeune âge, en particulier pour les Noirs.

Aux États-Unis, les femmes noires sont 40% plus susceptibles de mourir d’un cancer du sein et ce chiffre est resté aussi élevé pendant plus d’une décennie, selon l’American Cancer Society (ACS). (Pexels)