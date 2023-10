5 choses à savoir : Trudeau se prononce sur la guerre Israël-Hamas

L’eau, l’électricité, la nourriture et les médicaments s’épuisent à Gaza, Trudeau intervient sur la guerre entre Israël et le Hamas et appelle à la libération des otages, et la Colombie-Britannique annonce de nouvelles règles pour les locations à court terme.

1. Situation humanitaire à Gaza : L’eau, l’électricité, les médicaments et les réserves alimentaires sont sur le point d’être épuisés à Gaza alors qu’Israël maintient ses représailles contre les ravages meurtriers du Hamas la semaine dernière, sans aucun signe de cessez-le-feu en vue.

2. Trudeau sur la guerre : Le Premier ministre Justin Trudeau appelle le Hamas à libérer immédiatement les otages israéliens et à garantir un accès humanitaire sans entrave à Gaza alors que le conflit en cours se prolonge.

3. Nouvelles règles pour les locations : La Colombie-Britannique a introduit une nouvelle législation sur les locations à court terme qui triplera, entre autres mesures, les amendes imposées aux hôtes qui enfreignent les règles.

4. Le coût de la nourriture : Le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne, souhaite que les épiciers canadiens soient plus ouverts à propos de leurs projets de stabilisation des prix.

5. État du bien immobilier : Les reventes de maisons ont chuté de 1,9 pour cent partout au Canada en septembre, soit le troisième mois consécutif de baisse des taux de revente, selon un nouveau rapport de RBC.

Des avions chinois interceptent de manière « dangereuse et imprudente » un vol de surveillance canadien (Blair)

Des membres des Forces canadiennes travaillent sur un avion de surveillance CP-140 Aurora dans le golfe Persique, le dimanche 19 février 2017. (LA PRESSE CANADIENNE/Ryan Remiorz)