5 choses à savoir sur Sycamore et ses concurrents – Shaw Local

L’équipe de baseball Sycamore se dirige vers le tournoi d’État de classe 3A pour la première fois de l’histoire du programme, rencontrant Nazareth à midi vendredi en demi-finale au Duly Health and Care Field à Joliet.

Voici cinq choses à savoir avant le tournoi, qui comprend également Grayslake Central (32-7) et Effingham (22-15) jouant dans une demi-finale vendredi à 10 heures, le vainqueur affrontant soit les Roadrunners (32-6) ou les Spartans. (33-5) pour le titre samedi.

1. S’en tenir à ce qui fonctionne

L’entraîneur de Sycamore, Jason Cavanaugh, a utilisé un DH pour ses lanceurs toute l’année, même si les deux partants principaux peuvent extrêmement bien frapper la balle. Jimmy Amptmann, le partant attendu vendredi, frappe .402 avec sept circuits et 31 points produits, même s’il a environ 30 présences de moins que les partants réguliers.

Cavanaugh a déclaré qu’il s’en tiendrait à cela contre les Roadrunners, qui n’ont pas accordé plus d’un point dans un match d’après-saison.

« Il vaut mieux garder le lanceur éloigné de ses pieds autant que possible afin qu’il puisse concentrer son énergie pendant qu’il ne lance pas », a déclaré Cavanaugh. « Je suis confiant dans les frappeurs que nous avons. Tous les gars que nous avons mis là-bas pour DH pour Jimmy quand il lance ont bien performé. Je n’hésite pas à faire quelque chose comme ça. Cela fonctionnait bien, il n’y a donc aucun intérêt à le changer maintenant.

Owen Piazza, qui n’est pas disponible avant samedi, a également été touché à ses départs cette année malgré le fait qu’il frappe .349 avec un record d’équipe de 12 doubles. Cavanaugh a déclaré que l’autre bonus est qu’il attire plus de joueurs du banc profond de Sycamore dans le jeu, avec des chauves-souris comme Collin Severson et Conner Williar obtenant des battes supplémentaires après avoir joué leur chemin vers plus de temps de jeu cette année.

2. Sycamore a le pouvoir

Les trois meilleurs cogneurs du tournoi de cette année sont tous des Spartiates. Tommy Townsend a réussi huit circuits et Kyle Hartmann et Amptmann en ont chacun sept. Il y a trois joueurs qui en ont cinq, dont Lucas Winburn des Spartans.

Cooper Malamazian de Nazareth – atteignant un record du tournoi .569 – a cinq circuits, tout comme Quest Hull d’Effingham.

Les Spartans et les Roadrunners ont chacun huit joueurs qui ont réussi un circuit cette année. Grayslake Central et Effingham en ont chacun quatre.

3. Qui est qui des entraîneurs

Curran McNeely d’Effingham est entraîneur-chef depuis trois ans et a un dossier de soignant de 50-40. Les trois autres entraîneurs du tournoi comptent 1 630 matchs combinés.

Cela inclut Cavanaugh, intronisé au Temple de la renommée de l’Association des entraîneurs de baseball de l’Illinois cette année. Il a 564 victoires en carrière avant le tournoi et en est à sa 25e saison.

Lee Milano de Nazareth a 573 victoires et en est à sa 23e saison, tandis que Troy Whalen de Grayslake Central a 493 victoires en 20 ans d’entraînement.

4. Effingham dans le premier tournoi d’État en 81 ans

Sycamore joue dans son premier tournoi d’État. Les Flaming Hearts sont déjà venus ici, mais ce sont probablement leurs arrière-grands-parents qui ont joué dans le jeu.

Ils sont apparus dans le tournoi de 1942, perdant leur seul match contre Peoria Manual, 6-3.

5. Streaky Grayslake Central

L’année a été une montagne russe pour les Rams. Ils ont commencé 2-3 cette année, puis ont remporté 25 des 27 matchs. Ils ont abandonné leurs deux derniers matchs de saison régulière avant d’arracher cinq victoires en séries éliminatoires.

Deux de leurs victoires en séries éliminatoires ont été des victoires par règle, y compris une victoire 10-0 contre Lake Forest pour remporter leur finale de section à domicile.