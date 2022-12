5 choses à savoir sur les Bears de Chicago après leur défaite face aux Packers de Green Bay – Shaw Local

Au cours de son illustre carrière, Packers QB Aaron Rodgers a découpé de nombreux secondaires adverses.

Donnez-lui un qui est aussi amoché que les Bears l’étaient dimanche et vous vous attendez à une journée de 350 verges et quatre touchés.

Mais ce n’est pas ce qui s’est passé lors de la victoire 28-19 des Packers.

Même pas proche.

Au lieu de cela, Rodgers a été contraint de laisser passer des passes aux porteurs de ballon, de faire des prières au plus profond du terrain ou simplement de jeter le ballon.

En effet, ce fut une performance impressionnante de la sécurité de septième année Deandre Houston-Carson, du demi de coin de troisième année Jaylon Johnson et des recrues Jaylon Jones, Elijah Hicks et Josh Blackwell.

“Il y a eu des moments où je me suis dit:” Sortez de la poche. Quelqu’un va ouvrir », a déclaré Rodgers, qui était 18-en-31 pour 182 verges. « Et ils ont enfermé nos gars. Ils méritent certainement un crédit pour cela.

Dit Houston-Carson, qui jouait pour Eddie Jackson, blessé : « Très fier de la façon dont nous avons joué. … Je ne suis pas vraiment surpris … parce que quand on se prépare vraiment ensemble et qu’on s’aime, il n’y a pas de limite à ce qu’on peut faire.

«Nous savons que tout le monde doute de nous – en parlant des sauvegardes et nous devons affronter Aaron Rodgers. Nous prenons cela personnellement.

Jones a commis une coûteuse pénalité d’interférence de passe de 38 verges lors du premier jeu du quatrième quart, mais a par ailleurs fait un travail sensationnel en restant fidèle à Christian Watson, ultra-rapide.

Houston-Carson a étouffé les jeux à maintes reprises en première mi-temps. Il a laissé tomber Aaron Jones pour une perte de 7 verges au premier quart; coincé avec AJ Dillon puis un bout serré sur des jeux clés consécutifs près de la zone des buts au début du deuxième quart; et est resté avec Randall Cobb sur un lancer profond dans la zone des buts en quatrième et 8 à mi-chemin de la seconde.

C’était un travail solide de la part d’un vétéran respecté qui ne se plaint jamais du temps de jeu, puis se présente lorsqu’on lui en donne l’occasion.

“Certains gars diront, ‘Je n’ai pas eu ma chance. Je n’ai pas eu ma chance. Alors je ne suis peut-être pas préparé », a déclaré le coordinateur défensif Alan Williams la semaine dernière. “Il est toujours prêt. Et c’est ainsi que vous restez longtemps dans la ligue.

« Vous avez de bonnes habitudes. Vous avez une bonne attitude. Et vous avez une excellente éthique de travail. Et il a ça.

Pas heureux

Alors que le secondaire peut se sentir bien dans sa journée, on ne peut pas en dire autant de la ligne défensive. Un joueur qui a été particulièrement abattu par la suite était la recrue Dominique Robinson.

“J’ai été amené ici pour une raison – la précipitation des passes – et j’ai l’impression de ne pas tenir le coup”, a-t-il déclaré. “Je dois m’améliorer.”

Robinson, un choix de repêchage de cinquième ronde de Miami (Ohio), a explosé sur la scène avec 1,5 sacs, sept plaqués et deux coups sûrs QB lors de la victoire d’ouverture de la saison des Bears sur San Francisco. Dans les 12 matchs depuis, il n’a que 20 plaqués au total (1 pour perte), aucun sac et aucun coup sûr QB. Il a également eu beaucoup d’opportunités, jouant 52%, 56%, 89% et 87% des clichés des quatre derniers matchs.

Robinson a déclaré qu’il allait se détendre un peu pendant la semaine de congé, mais qu’il souhaitait également devenir plus fort dans la salle de musculation et se rendre sur le terrain pour “travailler sur des trucs de précipitation”.

Bon début, mauvaise fin

Equanimeous St. Brown a capté la plus longue passe de sa carrière dimanche (56 verges) et a terminé avec trois réceptions pour 85 verges. Seulement deux autres fois il a terminé avec plus de yards (89 et 94 en 2018).

Malheureusement, la journée de St. Brown a été gâchée lorsque les Packers DB Jaire Alexander ont sauté devant lui et ont intercepté une passe à la fin du quatrième quart.

Justin Fields et Matt Eberflus ont tous deux déclaré que St. Brown aurait dû revenir au ballon plus rapidement. St. Brown a pris une partie du blâme lundi, mais a également accordé beaucoup de crédit à Alexander.

“Ils s’accroupissent sur les parcours curl, et c’est un bon joueur”, a déclaré St. Brown. “Et oui, je dois essayer de sortir cette balle plus tôt.”

Excuses acceptées

Les bavardages ne se produisent pas toujours sur le terrain, comme nous l’avons découvert à la suite de la victoire de Green Bay dimanche. Alexander a eu tout à fait la réponse après avoir été interrogé sur l’abandon d’une réception de 56 verges à St. Brown, un ancien coéquipier des Packers.

“Rien. Mec, c’est un gommage », a déclaré Alexander. « Je n’arrive pas à croire que je l’ai laissé attraper ça sur moi. Mais chapeau à lui car il a fait une bonne prise.

Alexander, réalisant peut-être qu’il est allé un peu trop loin, s’est excusé auprès de St. Brown dans un texte.

“C’était probablement la chaleur du moment pour lui”, a déclaré St. Brown. « Je ne prends rien de personnel. … Beaucoup de DB parlent beaucoup. Il s’est excusé. C’est comme ça.”

Par les chiffres

Fields, qui a couru pour 71 verges contre Green Bay, a maintenant 905 verges au total au sol. Il n’en a besoin que de 64 de plus pour battre le record d’une saison de Bobby Douglass par un Bears QB. Fields doit également faire une moyenne de 75,25 verges pour égaler le record NFL de Lamar Jackson de 1 206.

Fields a 711 verges au sol à ses sept derniers matchs, une moyenne de 101,6.

En équipe, les Bears ont parcouru 2 459 verges, le plus depuis que l’équipe de 1986 a couru 2 700. Avec 516 de plus, cette équipe surpassera l’équipe de 1984 pour la plupart des verges au sol de l’histoire de la franchise (2 974).

Aussi: Cole Kmet, qui n’a réussi que 14 attrapés au cours des huit premiers matchs, a réussi 21 passes pour 249 verges avec 4 touchés au cours des cinq derniers. Il a établi des sommets de la saison en réceptions (6) et en verges (72) contre les Packers.

https://www.dailyherald.com/sports/20221205/5-things-to-know-about-the-bears-after-loss-to-packers