5 choses à savoir sur le rappeur Migos abattu et tué – Hollywood Life

Décollerl’un des trois membres du trio hip-hop migosa été tué par balle à Houston, au Texas, le 1er novembre 2022. Drew Findling du cabinet d’avocats Findling, a déclaré HollywoodLa Vie dans un rapport. “Takeoff n’était pas seulement un artiste musical brillant avec un talent illimité, mais aussi une âme particulièrement gentille et douce. Il nous manquera beaucoup maintenant et toujours.

Takeoff avait 28 ans lorsqu’il a été tragiquement abattu lors d’une fête privée. Quavo, un autre membre de l’oncle de Migos et Takeoff, était présent à la fête mais n’aurait pas été blessé. En savoir plus sur le regretté rappeur, qui est devenu célèbre en 2013 après le succès du single “Versace” de Migos, ici.

Takeoff était prêt pour son prochain chapitre musical

Le 7 octobre 2022, Takeoff et Quavo ont sorti leur premier album en duo, Conçu uniquement pour les liens Infinitydont ils ont fait la promotion lors de l’émission REVOLT.TV Champions de la boisson podcast le 22 octobre. Lors de l’émission, Takeoff a expliqué qu’il était prêt à récolter les fruits de sa renommée et qu’il envisageait un avenir radieux avec Quavo, 31 ans. « Assez, c’est assez. Je suis cool et décontracté. Il est temps de m’offrir mes fleurs”, a répondu le rappeur né en Géorgie à l’hôte NORE‘s commentant que lui et Quavo “brillaient” sur leur nouvel album. “Je ne veux pas d’eux quand je ne suis pas là”, a-t-il ajouté, ce qui signifie qu’il veut être célébré quand il est encore en vie. Ces mots, bien sûr, ont pris un sens particulier lorsqu’il est décédé moins de deux semaines plus tard. La Champions de la boisson l’entretien serait son dernier.

Bien que Takeoff et Quavo aient sorti de la musique sans Décalagele troisième membre de Migos, pour la première fois, Takeoff avait déjà plongé dans une voie à lui en 2018 lorsqu’il a sorti son premier album solo, La dernière fusée. L’album a mis en évidence les prouesses musicales de Takeoff et ne le présentait que sur chaque morceau sans collaboration.

Le décollage craignait de mourir jeune

La mort choquante de Takeoff fait suite à plusieurs décès tragiques dans la communauté du rap et du hip-hop. Plus tôt en octobre 2022, le rappeur Demi-once, 32 ans, a été tué par balle à Los Angeles alors qu’il marchait dans la rue avec son ami. En septembre 2022, le rappeur PnB Rock est mort après avoir été volé puis abattu à Los Angeles. Il avait 30 ans. De plus, en juillet de la même année, JayDaYoungan est décédé à l’âge de 24 ans après avoir été abattu devant son domicile en Louisiane.

Takeoff a parlé des dangers de réussir dans le monde du rap et du hip-hop lors de son apparition en octobre 2022 sur Champions de la boisson et a même admis qu’il fait toujours attention à ce qu’il partage en ligne pour éviter d’être une cible. « Vous devez être prudent avec les médias sociaux maintenant. Tu dois regarder ce que tu publies parce que même si tu essaies juste de te montrer et de montrer des trucs à tes fans, ce sont les gens qui te suivent et te regardent qui [have] de mauvaises intentions et je ne veux pas le meilleur pour toi », a-t-il expliqué. “Ils regardent votre page et vous voient tous les jours… C’est pourquoi je ne poste même pas vraiment comme ça, ou si je le fais, je poste après avoir quitté l’endroit. Je poste demain ou le lendemain et vous pensez que je suis à un endroit, mais non, je suis au berceau.

Le rappeur “Run It Up” a également admis qu’il est très superstitieux et ne chante pas sur des choses qu’il ne veut pas rencontrer, comme la mort. “Je ne suis qu’un témoin de la manifestation”, a-t-il noté. « Je l’ai vu, donc je sais que le pouvoir de la langue est puissant. Alors ce que vous dites vient à l’existence. Il y a certaines choses que vous ne dites tout simplement pas.

La musique était le seul plan de Takeoff

Takeoff a déclaré qu’il avait travaillé jusqu’à ce que sa carrière musicale décolle, car la musique était son seul plan dans la vie. “Vous savez, tout le monde fait du sport et a fait ce qu’il a fait. Je n’ai jamais fait de sport. J’ai toujours aimé la musique depuis le saut, donc je n’avais même pas de plan B », se souvient-il sur Champions de la boisson. “Je me suis fait exprès de ne pas avoir de plan B pour pouvoir réaliser mon plan A”, a-t-il poursuivi. “Je savais ce que j’allais faire et je savais que c’était ce que je voulais faire. Et je l’ai fait, et Dieu est bon.

Quavo était plus comme le frère de Takeoff

Bien que Quavo et Takeoff soient respectivement oncle et neveu, ils étaient beaucoup plus proches que cela. Cela a été illustré dans leur nouvelle chanson de 2022 “Hotel Lobby”, dans laquelle Takeoff a rappé, “Je l’appelle jumeau parce que c’est mon frère.”

Alors que Quavo et Takeoff étaient comme des frères, il y avait des mois de rumeurs concernant une querelle avec le troisième membre de Migos et le cousin de Quavo, Offset, en 2022. Le talentueux trio avait été plus ou moins élevé comme des frères toute sa vie, en tant que mère de Quavo, Edna Marshallles a élevés tous les trois dans le même ménage, par Pierre roulante. Les rumeurs de rupture du groupe n’ont augmenté qu’une fois qu’Offset a cessé de suivre Quavo et Takeoff en mai 2022 et après que ces deux derniers ont formé un duo quelques mois plus tard.

Malgré la faille apparente, Takeoff a confirmé sur le Grands faits podcast en octobre 2022 qu’il respecte toujours Offset en tant que famille. «La famille sera toujours la famille. Nous avons toujours la famille. Rien ne va changer », a-t-il confirmé.

Takeoff n’était pas dans une relation publique quand il est mort

Takeoff ne sortait avec personne quand il est mort et il n’a pas d’enfants. Cependant, la rumeur disait qu’il était sorti avec Katy Perry et d Club des mauvaises filles alun poupée de rêve autrefois.