5 choses à savoir sur le rappeur – Hollywood Life

Crédit d’image: Splashnews

Armani White est nouveau sur la scène hip hop, avec son single “Billie Eilish” culminant au numéro 58 sur le Panneau d’affichage Hot 100 en septembre 2022.

Le natif de Philadelphie a décroché un contrat d'enregistrement avec Def Jam en 2022

Armani fera ses débuts à la télévision sur Le réveillon du Nouvel An 2022 de Dick Clark spécial

C’est à nouveau la fin de l’année et il est temps de dire au revoir à de vieilles connaissances avec une interprétation entraînante de Le réveillon du Nouvel An de Dick Clark! L’émission spéciale de 2023 sera diffusée à partir des emplacements satellites de Porto Rico, New York et Los Angeles. Et pour la première fois, Disneyland aura sa propre scène, où une flopée de stars talentueuses se produiront, comme Ciara, Fitz et les crises de colère, Maddie & Tae, Hirsute, Ben Platt, Aly & AJ, Halle Bailey, SMSet Lauren Spencer Smith. Également inclus dans la gamme est Blanc Armani! Découvrez-en plus sur lui, ci-dessous !

D’où vient Armani ?

Armani est né à Philadelphie, en Pennsylvanie, le 26 septembre 1996. Il a commencé à faire de la musique en cinquième année, selon UpRoxx, quand il a commencé à utiliser son premier téléphone portable comme microphone jusqu’à ce que sa mère lui en achète un en 10e année.

Une tempête de neige a provoqué une session d’enregistrement d’une nuit qui a lancé sa carrière

En 2012, Armani s’est rendu dans un studio d’enregistrement avec 150 $ pour travailler quelques heures sur la musique, selon UpRoxx. Lorsqu’une puissante tempête de neige a frappé, bloquant les employés du studio à l’intérieur, Armani et l’ingénieur du son Don Groove a fini par travailler toute la nuit, déposant finalement le morceau “Billie Eilish”.

Le père d’Armani s’est assuré qu’il ne se serait jamais fait voler son vélo

Le père d’Armani lui a acheté un vélo quand il était enfant et s’est assuré d’instiller une certaine fierté dans l’achat. “La façon dont j’ai grandi, mon père était comme, ‘Je me fiche de ce qui s’est passé dehors, tu ne viens pas dans cette maison sans ton vélo'”, a expliqué Armani, par UpRoxx. « Philly a une façon très austère de décider si vous allez être une proie ou un prédateur. Je vais vous dire une chose : peu importe comment le combat s’est déroulé, je suis parti avec ce vélo.

Sa tradition de Noël préférée est de faire des biscuits au sucre

S’exprimant au Mercedes-Benz Interview Lounge lors du concert Jingle Ball de Z100 cette année, Armani a déclaré que sa partie préférée des vacances était de cuisiner avec sa mère. “Ma mère et moi nous réunissons généralement et faisons des biscuits au sucre”, a-t-il expliqué. «Et je lui offre ce très grand sapin de Noël – il ne rentre jamais dans la maison. Mais je lui offre ce très grand sapin de Noël, on fait des biscuits au sucre et je porte juste des caleçons longs. …J’aime ma mère.”

Armani a offert à sa mère un seau de 100 000 $

Armani a partagé un clip de lui-même donnant à sa mère un seau d’argent pour célébrer son nouveau succès dans l’industrie de la musique… et cela pourrait vous faire pleurer (ci-dessus). « Te voir aussi heureux valait bien plus que le contrat d’enregistrement », a-t-il écrit sur Instagram. “Tu m’as sauvé la vie avant même que je puisse comprendre ce que tu faisais. Tout ce qu’ils aiment chez moi, je l’ai appris de toi. Tu m’as acheté mon premier micro en seconde. C’était un 100 $, je te le suppliais, comme fais-moi confiance lol. Et c’est exactement ce que vous avez fait. 100 000 $, ce n’est même pas la moitié de ta valeur… c’est tout ce que je peux me permettre en ce moment 😂💙 Joyeux anniversaire maman, je t’aime tellement.

