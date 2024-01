5 choses à savoir sur le pic de COVID-19 à Tampa Bay

Le COVID-19 est là pour rester, et Tampa Bay fait à nouveau face à une hausse hivernale de l’agent pathogène.

Bien que les mandats de port du masque et autres restrictions aient disparu depuis longtemps, les experts affirment qu’il existe des moyens simples de protéger les résidents vulnérables.

Voici cinq choses à savoir sur la propagation continue du COVID-19 dans la région et dans le reste de la Floride.

1. Les hospitalisations ont augmenté, mais pas comme les vagues précédentes

Le nombre de personnes admises à l’hôpital avec le COVID-19 a augmenté, mais pas de manière aussi spectaculaire que les précédentes augmentations.

Le système de santé BayCare, composé de 16 hôpitaux, traitait environ 150 patients infectés par le virus à la mi-janvier, a déclaré Laura Arline, responsable de la qualité. Cela représente une augmentation de plus de 300 % par rapport à 36 patients début décembre.

Mais lors de la poussée du variant Delta à l’été 2021, BayCare a culminé avec environ 1 400 patients atteints de COVID-19.

“Même si nous avons augmenté comme (ce qui) se produit généralement à cette période de l’année”, a déclaré Jason Salemi, épidémiologiste à l’Université de Floride du Sud, “nos chiffres sont bien inférieurs à ce qu’ils ont été”.

Salemi a attribué cette tendance aux vaccinations et aux infections antérieures, qui ont renforcé les niveaux d’immunité.

Dans tout l’État, plus de 2 000 personnes atteintes de COVID-19 ont été admises à l’hôpital au cours de la semaine se terminant le 13 janvier, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention. En revanche, plus de 14 500 hospitalisations ont été signalées en une seule semaine lors de la vague omicron de 2022.

En moyenne, jusqu’à 75 % des patients atteints de COVID-19 chez BayCare ont 65 ans ou plus, a déclaré Arline.

Les problèmes de santé sous-jacents courants parmi les personnes hospitalisées comprennent l’obésité, le diabète et la maladie pulmonaire obstructive chronique, a-t-elle déclaré.

Le COVID-19 est désormais léger à modéré pour la plupart des gens, a-t-elle déclaré.

2. Les concentrations de virus dans les eaux usées restent élevées

Trois installations de traitement des eaux usées du comté de Pinellas ont signalé des concentrations élevées de virus au 22 janvier, selon Eaux uséesSCANun projet basé à l’Université de Stanford.

Les chercheurs utilisent les eaux usées pour surveiller les tendances du COVID-19, car le nombre officiel de cas est devenu peu fiable. De nombreuses personnes ne signalent pas les résultats de leurs tests à domicile aux autorités sanitaires.

3. Peu de gens se tiennent à jour en matière de vaccins

Les responsables fédéraux de la santé ont recommandé à la mi-septembre de nouveaux vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna pour mieux cibler les variantes du virus.

Mais environ 85 % des adultes de Floride sont en retard dans leurs injections, et la plupart des enfants le sont aussi, selon estimations fédérales.

“La communauté”, a déclaré Arline, “je suppose qu’elle est fatiguée.”

L’État a enregistré plus de 1 300 décès dus au COVID-19 depuis que les autorités ont commencé à proposer les derniers vaccins.

4. Les effets à long terme du virus restent un danger

La maladie débilitante connue sous le nom de « COVID long » est un problème majeur, a déclaré Arline. Selon les estimations fédérales, jusqu’à 23 millions d’Américains ont développé cette maladie.

“Ne pas voir vos symptômes disparaître pendant des mois, voire des années, c’est un gros problème”, a-t-elle déclaré.

Les scientifiques travaillent pour mieux comprendre le long COVID, on estime que cela se produit dans jusqu’à 20 % des cas.

5. Il existe des moyens simples de protéger la communauté

Les résidents de Tampa Bay vivant ou travaillant avec des personnes immunodéprimées ou celles ayant des problèmes de santé importants devraient se faire vacciner, a déclaré Arline.

Si quelqu’un se sent malade, il doit rester à la maison. Mais s’ils doivent sortir, ils doivent porter un masque, a expliqué Arline.

Faites un test si vous présentez des symptômes du COVID-19, a-t-elle ajouté. Cependant, si le test est initialement « négatif » et que vous êtes toujours malade, faites un autre test environ deux jours plus tard.

Le médicament Paxlovid est disponible pour les personnes infectées et présentant un risque élevé de maladie grave, a déclaré Arline. C’est gratuit via un programme d’aide aux patients pour les personnes non assurées et celles bénéficiant de Medicaid ou Medicare.