5 choses à savoir sur le petit ami de Jessie J – Hollywood Life

Crédit d’image : Bruce/Javiles/BACKGRID

Jessie J attend son premier enfant avec Chanan Colman

Chanan est un basketteur professionnel qui joue pour une équipe professionnelle en Israël

Il a une véritable passion pour le basket-ball et enseigne même un camp d’entraînement pour les jeunes chaque année.

2023 va être une belle année pour Jessie J, puisque c’est l’année où elle deviendra maman ! La pop star britannique de 34 ans a révélé qu’elle et son petit ami d’environ huit mois Chanan Colman, 38 ans, attendent leur premier enfant ensemble via un magnifique diaporama qu’elle a posté sur son Instagram le vendredi 6 janvier. sa grossesse progresse. « S’il vous plaît, soyez doux avec moi. … Honnêtement, ta fille veut juste pleurer en public en catsuit en mangeant un cornichon enrobé de chocolat sans poser de questions.

Deux jours après avoir annoncé la grande nouvelle, elle a été aperçue en train de se promener dans le célèbre marché aux puces Rose Bowl de Los Angeles, main dans la main avec Chanan. Alors, qui est le beau mec qui entre dans la parentalité avec Jessie ? Lisez la suite pour apprendre cinq choses sur Chanan Colman.

Chanan Colman est une Israélienne élevée en Europe

La famille de Chanan est originaire d’Israël mais est née et a grandi au Danemark, selon son entretien de 2017 avec Rabbin du sport. “Chanan Colman est un gars décontracté, élevé par une mère juive au Danemark, à Copenhague, et c’est moi”, a-t-il déclaré au point de vente. “Ma mère a déménagé d’Israël au Danemark à l’âge de 9 ans lorsque ma grand-mère a trouvé un emploi là-bas, alors elle a déménagé à un très jeune âge. Elle a rencontré mon père qui parcourait le monde à l’époque et a fini par y rester. Copenhague est une grande ville géniale; c’est très facile d’être un enfant dans certaines régions du Danemark.

La “reine” de Chanan est sa mère

Hormis Jessie J, la femme la plus importante dans la vie de Chanan est sa mère. Le jour de son anniversaire en septembre 2022, il lui a souhaité un joyeux anniversaire en l’appelant une «reine» et en disant quelques mots super doux à son sujet. “C’est le jour de la reine vous tous !!” il a commencé le post, qui comprenait des photos et une vidéo avec sa mère.

“Joyeux anniversaire Ima. Vous êtes de loin l’être humain le plus fort, le plus attentionné, le plus aimant et le plus indulgent que je connaisse”, a-t-il poursuivi. « Je m’en souviens comme si c’était hier, première interview télévisée en Israël. Le journaliste m’a demandé qui était mon idole/inspiration. Et même si je savais que la réponse attendue était Michael Jordan ou quelqu’un de cette nature, la réponse était et sera toujours facile “ma mère” !”

Il a conclu: «Ce que vous avez traversé est une chose, mais comment vous surmontez toujours vos batailles et sortez de l’autre côté avec un sourire sur votre visage et un menton levé est sauvage. Nous n’avons jamais eu grand-chose mais nous n’avons jamais rien manqué!”

Chanan est un joueur de basket professionnel

Chanan est un basketteur professionnel qui a fait ses débuts dans les ligues majeures au Danemark. Au moment d’écrire ces lignes, il joue pour l’équipe Hapoel Haifa, qui appartient à l’Israel Basketball Premier League. Bien qu’il soit une star, l’idée de devenir grand ne lui a même pas traversé l’esprit avant d’être à l’université.

“Je suis resté au Danemark, puis je suis allé à l’université où j’ai joué un an au ballon universitaire. J’étais censé aller dans l’État de Floride, mais j’ai fini par prendre le SAT trop tard, alors ils ont fini par me mettre dans un Junior College juste à côté », se souvient-il. Rabbin du sport. “Au moment où j’ai terminé ma première année, je jouais pour l’équipe nationale danoise, donc d’autres équipes en Europe me connaissaient. Ensuite, j’ai reçu une offre intéressante en Finlande, j’y suis allé pendant deux saisons et j’ai eu beaucoup de succès.

Il a également dit que c’était sa mère qui l’avait convaincu de jouer au basket, même si c’est son père qui pratiquait ce sport. “Avant, je jouais au football, mais un jour, ma mère m’a dit que mon père jouait au basket, alors elle a dit, allons-y et essayons”, a-t-il expliqué. “J’étais horrible au début, surtout pendant les cinq premières années où j’ai joué. J’ai même arrêté pendant un moment. Ensuite, j’ai eu du succès à l’école parce que j’étais meilleur que certains des enfants et puis c’est devenu amusant. Une fois que c’est devenu amusant, je suis devenu encore meilleur.

Chanan parle trois langues

Ayant une expérience aussi diversifiée, Chanan a déclaré qu’il parlait trois langues – mais a avoué qu’il souhaitait être plus fort pour parler l’hébreu. « Ma première langue est le danois et quand j’étais très jeune, je parlais l’hébreu. Donc au total, danois, hébreu et anglais », a-t-il déclaré Rabbin du sport. “Malheureusement, a-t-il poursuivi, on m’a taquiné à la maternelle à propos de l’hébreu parce que ça sonnait drôle, alors quand j’étais plus jeune, j’ai mis mes doigts dans mes oreilles et j’ai refusé d’écouter. Finalement, ma mère a abandonné, même si maintenant nous le regrettons tous les deux beaucoup.

Chanan a beaucoup d’expérience avec les enfants

Chanan a beaucoup d’expérience dans l’interaction avec les enfants de tous âges. Il a un très jeune neveu avec qui il a parcouru le monde – de San Francisco à l’Espagne – qu’il adore absolument, comme le racontent ses nombreux posts Instagram à son sujet. De plus, il dirige des camps d’entraînement de basket-ball pour les jeunes. En août 2022, il a terminé sa neuvième année à la tête d’une clinique de basket-ball et s’est extasié sur sa gratitude pour l’expérience dans la légende de son message d’adieu.

“L’année 9 dans les livres et c’était aussi spécial que le 1er. Merci à tous les parents de nous avoir prêté vos enfants. Merci aux campeurs d’avoir adhéré à ce que nous enseignions, écoutions, apprenions et nous amusions », a écrit la star du basket à côté d’une photo de lui s’adressant à des dizaines d’enfants enthousiastes dans un gymnase. « Merci aux sponsors et partenaires de nous soutenir année après année. Et enfin, un grand merci à tous les entraîneurs et travailleurs pour avoir pris du temps et consacré leurs vacances hors saison / été à faire de ces enfants de meilleurs joueurs de basket-ball et à leur offrir une expérience spéciale. Ensuite, il sera papa basketteur !

