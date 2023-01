5 choses à savoir sur le Nouvel An lunaire et l’année du lapin

Les Canadiens de partout au pays et les gens du monde entier ont donné le coup d’envoi du premier jour des célébrations du Nouvel An lunaire dimanche et ont salué l’arrivée de l’Année du lapin.

Voici cinq choses à savoir sur la tradition annuelle largement célébrée dans les pays asiatiques et les communautés d’expatriés à travers le monde :

Qu’est-ce que le Nouvel An lunaire ?

Le Nouvel An lunaire est la fête annuelle la plus importante en Chine et est également célébré dans d’autres pays comme le Vietnam, la Corée, Singapour et la Malaisie. Certaines traditions sont partagées par ces nations et leurs descendants, mais les célébrations sont largement propres à l’identité culturelle de chaque pays.

Le Nouvel An lunaire marque le début du calendrier lunaire, qui est basé sur les cycles de la lune et tombe un jour différent chaque année en fonction du cycle de la lune.

Ce nouvel an lunaire commence le 22 janvier et s’étend sur 15 jours à partir de la première nouvelle lune du calendrier lunaire et se termine à la première pleine lune.

Pourquoi est-ce l’année du lapin ?

L’Année du Tigre touche maintenant à sa fin alors que le calendrier lunaire passe à sa quatrième année dans le cycle du zodiaque chinois – l’Année du Lapin.

Chaque année porte le nom de l’un des 12 signes du zodiaque chinois dans un cycle répétitif. Le zodiaque chinois est composé de 12 animaux, en commençant par le rat et en passant par le bœuf, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon. Le zodiaque est considéré comme crucial pour comprendre les gens et leur santé, leur richesse et leur amour.

Ceux qui sont nés l’année du lapin – y compris 2023, 2011, 1999, 1987 et tous les cycles de 12 ans avant cela – sont associés à des qualités telles que le calme, l’empathie, la patience et l’ingéniosité. Selon la culture chinoise, l’année du lapin symbolise la longévité, la paix et la prospérité, et la nouvelle année devrait être celle de l’espoir.

Alors que les communautés à travers l’Asie accueillent l’Année du Lapin, les Vietnamiens célèbrent plutôt l’Année du Chat. Il n’y a pas de réponse officielle pour expliquer la différence, mais une théorie suggère que les chats sont populaires car ils aident souvent les riziculteurs vietnamiens à chasser les rats.

Comment est célébrée la fête ?

Au cours des trois dernières années, les célébrations du Nouvel An lunaire ont été mises en sourdine à l’ombre de la pandémie de COVID-19. Beaucoup célèbrent le premier jour du Nouvel An lunaire à la maison avec leur famille, mais les défilés et autres célébrations publiques sont des options populaires cette année.

Certaines communautés célèbrent à travers des événements tels que des festivals de rue, des spectacles, des divinations du zodiaque, des compétitions de mahjong et plus encore.

Les festivités spécifiques peuvent varier selon les différentes cultures, mais les vacances sont largement associées au temps passé en famille. De nombreuses familles chinoises se réuniront pour faire de grands dîners traditionnels, tandis que le shopping et les feux d’artifice légers sont aussi des traditions pour certains.

Que sont les danses du lion ?

Les danses du lion sont une forme de danse traditionnelle en Chine et dans d’autres pays asiatiques – souvent exécutées lors des célébrations du Nouvel An lunaire – dans lesquelles des artistes en costume de lion imitent les mouvements de l’animal. Ils sont souvent exécutés devant de grandes foules à l’extérieur des centres commerciaux et des entreprises et sont censés porter chance, selon la tradition chinoise.

Les danses remontent à des milliers d’années et sont généralement exécutées dans des costumes colorés, avec un danseur à l’avant contrôlant un masque de lion géant tandis qu’un autre à l’arrière contrôle le corps et les jambes. Les performances comportent souvent des tambours et des cymbales bruyants.

Et les paquets rouges ?

Une autre tradition populaire du Nouvel An lunaire est lorsque les parents, les couples mariés et les membres plus âgés de la famille distribuent des enveloppes rouges contenant de l’argent net et des friandises aux jeunes non mariés et aux jeunes enfants. On pense que cet acte aide à se débarrasser des mauvais esprits et souhaite bonne chance aux jeunes pour l’année à venir.

Les enveloppes sont rouges car la couleur apporte la prospérité dans la culture chinoise, tandis que l’argent symbolise l’espoir de richesse et d’abondance. Tout au long de la saison des fêtes, beaucoup porteront également du rouge ou raccrocheront des décorations rouges et dorées, qui signifient également bonne fortune et prospérité.

Sources : Université d’Ottawa, Université de Waterloo, Université Columbia et Université Case Western Reserve

Cette histoire a été produite avec l’aide financière du Meta et de la Canadian Press News Fellowship.

Tyler Griffin, La Presse Canadienne

