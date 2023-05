5 choses à savoir sur le Memorial Day et ses polémiques

NORFOLK, Virginie (AP) – Le Memorial Day est censé être le deuil des militaires décédés du pays, mais il est venu ancrer le début officieux de l’été et un long week-end de réductions sur tout, des matelas aux tondeuses à gazon.

L’Auto club AAA a déclaré dans une prévision de voyage que ce week-end de vacances pourrait être « l’un des records, en particulier dans les aéroports », avec plus de 42 millions d’Américains qui devraient parcourir 80 kilomètres ou plus. Les responsables fédéraux ont déclaré vendredi que le nombre de voyageurs aériens avait déjà atteint un sommet à l’ère de la pandémie.

Mais pour Manuel Castañeda Jr., 58 ans, la journée sera calme à Durand, dans l’Illinois, à l’extérieur de Rockford. Il a perdu son père, un marine américain qui a servi au Vietnam, dans un accident en Californie alors qu’il entraînait d’autres marines en 1966.

« Le Memorial Day est très personnel », a déclaré Castañeda, qui a également servi dans les Marines et la Garde nationale de l’armée, dont il connaissait des hommes morts au combat. « Il n’y a pas que les spéciales. Il n’y a pas que le barbecue.

Mais il essaie de ne pas juger les autres qui passent les vacances différemment : « Comment puis-je m’attendre à ce qu’ils comprennent la profondeur de ce que je ressens alors qu’ils n’ont rien vécu de tel ? »

1. QUEL EST LE BUT OFFICIEL DU MEMORIAL DAY ?

C’est une journée de réflexion et de commémoration de ceux qui sont morts alors qu’ils servaient dans l’armée américaine, selon le Congressional Research Service. La fête est observée en partie par le National Moment of Remembrance, qui encourage tous les Américains à faire une pause à 15 heures pour un moment de silence.

2. QUELLES SONT LES ORIGINES DES VACANCES ?

La fête découle de la guerre civile américaine, qui a tué plus de 600 000 militaires – à la fois de l’Union et des Confédérés – entre 1861 et 1865.

Il y a peu de controverse sur la première célébration nationale de ce qu’on appelait alors la Journée de la décoration. Cela s’est produit le 30 mai 1868, après qu’une organisation d’anciens combattants de l’Union a appelé à décorer les tombes de guerre avec des fleurs, qui étaient en fleurs.

La pratique était déjà répandue au niveau local. Waterloo, New York, a commencé une célébration officielle le 5 mai 1866 et a ensuite été proclamée lieu de naissance de la fête.

Pourtant, Boalsburg, en Pennsylvanie, a retracé sa première observance en octobre 1864, selon la Bibliothèque du Congrès. Et les femmes de certains États confédérés décoraient des tombes avant la fin de la guerre.

Mais David Blight, professeur d’histoire à Yale, évoque le 1er mai 1865, lorsque pas moins de 10 000 personnes, dont beaucoup de Noirs, ont organisé un défilé, entendu des discours et consacré les tombes des morts de l’Union à Charleston, en Caroline du Sud.

Au total, 267 soldats de l’Union sont morts dans une prison confédérée et ont été enterrés dans une fosse commune. Après la guerre, les membres des églises noires les ont enterrés dans des tombes individuelles.

« Ce qui s’est passé à Charleston a le droit de prétendre être le premier, si cela compte », a déclaré Blight à l’Associated Press en 2011.

En 2021, un lieutenant-colonel à la retraite de l’armée américaine a cité l’histoire dans un discours du Memorial Day à Hudson, Ohio. Les organisateurs de la cérémonie ont éteint son micro parce qu’ils ont dit qu’il n’était pas pertinent d’honorer les anciens combattants de la ville. Les organisateurs de l’événement ont par la suite démissionné.

3. LE MEMORIAL DAY A-T-IL TOUJOURS ÉTÉ UNE SOURCE DE CONTENTION ?

Quelqu’un a toujours déploré la dérive de la fête de sa signification originale.

Dès 1869, le New York Times écrivait que la fête pourrait devenir « sacrilège » et non plus « sacrée » si elle se concentrait davantage sur la pompe, les dîners et l’oratoire.

En 1871, l’abolitionniste Frederick Douglass craignait que les Américains n’oublient l’élan de la guerre de Sécession – l’esclavage – lorsqu’il prononça un discours lors de la Journée de la décoration au cimetière national d’Arlington.

« Nous ne devons jamais oublier que les soldats fidèles qui reposent sous ce gazon se sont jetés entre la nation et les destroyers de la nation », a déclaré Douglass.

Ses préoccupations étaient fondées, a déclaré Ben Railton, professeur d’études anglaises et américaines à la Fitchburg State University dans le Massachusetts. Même si environ 180 000 hommes noirs ont servi dans l’armée de l’Union, la fête dans de nombreuses communautés deviendrait essentiellement le «jour du souvenir blanc», en particulier après la montée du Jim Crow South, a déclaré Railton.

Pendant ce temps, la façon dont la journée a été passée – du moins par les élus du pays – pourrait attirer l’attention pendant des années après la guerre civile. Dans les années 1880, le président de l’époque, Grover Cleveland, serait allé pêcher – et « les gens étaient consternés », a déclaré Matthew Dennis, professeur émérite d’histoire à l’Université de l’Oregon.

En 1911, l’Indianapolis 500 a tenu sa course inaugurale le 30 mai, attirant 85 000 spectateurs. Un rapport de l’Associated Press n’a fait aucune mention de la fête – ou de toute controverse.

4. EN QUOI LE MEMORIAL DAY A-T-IL CHANGÉ ?

Dennis a déclaré que la puissance du Memorial Day avait quelque peu diminué avec l’ajout du jour de l’Armistice, qui a marqué la fin de la Première Guerre mondiale le 11 novembre 1918. Le jour de l’Armistice est devenu une fête nationale en 1938 et a été rebaptisé Journée des anciens combattants en 1954.

Une loi du Congrès a changé le Memorial Day de chaque 30 mai au dernier lundi de mai en 1971. Dennis a déclaré que la création du week-end de trois jours reconnaissait que le Memorial Day avait longtemps été transformé en un souvenir plus générique des morts, ainsi que une journée de loisirs.

En 1972, Time Magazine a déclaré que la fête était devenue « un hootenanny national de trois jours qui semble avoir perdu une grande partie de son objectif initial ».

5. POURQUOI LE MEMORIAL DAY EST-IL LIÉ AUX VENTES ET AUX VOYAGES ?

Même au XIXe siècle, les cérémonies funéraires étaient suivies d’activités de loisirs telles que des pique-niques et des courses à pied, a déclaré Dennis.

Les vacances ont également évolué parallèlement au baseball et à l’automobile, à la semaine de travail de cinq jours et aux vacances d’été, selon le livre de 2002 « A History of Memorial Day : Unity, Discord and the Pursuit of Happiness ».

Au milieu du XXe siècle, un petit nombre d’entreprises ont commencé à ouvrir avec défi pendant les vacances.

Une fois les vacances passées au lundi, « les barrières traditionnelles contre les affaires ont commencé à s’effondrer », ont écrit les auteurs Richard Harmond et Thomas Curran.

Ces jours-ci, les ventes et les voyages du Memorial Day sont profondément ancrés dans la mémoire musculaire de la nation. Ce week-end, 2,7 millions de personnes de plus voyageront pour le début officieux de l’été par rapport à l’année dernière – malgré l’inflation, selon AAA.

La Transportation Security Administration a déclaré qu’elle avait contrôlé 2,66 millions de personnes aux points de contrôle des aéroports jeudi, soit environ 2 500 de plus que vendredi dernier, et le nombre le plus élevé depuis le dimanche après Thanksgiving en 2019. La Federal Aviation Administration avait prédit que jeudi serait le jour de voyage le plus chargé de la période des vacances, avec plus de 51 000 vols aériens.

Pendant ce temps, Jason Redman, 48 ans, un Navy SEAL à la retraite qui a combattu en Irak et en Afghanistan, a déclaré qu’il penserait aux amis qu’il a perdus. Trente noms sont tatoués sur son bras « pour chaque gars que j’ai personnellement connu qui est mort ».

Il veut que les Américains se souviennent des morts – mais aussi qu’ils s’amusent, sachant que des vies ont été sacrifiées pour forger les vacances.

