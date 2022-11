5 choses à savoir sur le fiancé de Naomi Biden – Hollywood Life

Crédit d’image : Nathan Posner/Shutterstock

Naomi Biden et Pierre Neal sont sur le point de se marier à la Maison Blanche le week-end avant Thanksgiving 2022

du président Joe Biden nièce aînée Naomi Biden va faire partie d’un club très élitiste lorsqu’elle se mariera à la résidence actuelle de son grand-père au 1600 Pennsylvania Avenue pendant le week-end. La fille de 28 ans de Chasseur Biden et Kathleen Bühle va se marier avec son fiancé Pierre Neal à la Maison Blanche, entrant dans l’histoire en tant que 19e couple à se marier à l’adresse la plus célèbre d’Amérique.

“Peter et moi sommes infiniment reconnaissants à ma Nana et Pop pour l’opportunité de célébrer notre mariage à la Maison Blanche”, a écrit Naomi sur Twitter en avril 2022. “Nous avons hâte de rendre officiel notre engagement les uns envers les autres et pour ce qui nous attend.” Le message est venu après l’annonce originale du mariage en septembre 2021, qui comprenait une photo de la Maison Blanche. “Tellement pas sûr de la meilleure façon de mettre à jour, mais il était censé le faire il y a des semaines… mais nous avons enfin compris où se déroulera la cérémonie », a tweeté Naomi,« Et au grand soulagement des services secrets et avec l’approbation des chiens… nous ‘ Je vais me marier sur la pelouse sud ! Je ne pourrais pas être plus excité.

Le dernier mariage qui s’y est déroulé remonte à 2013, lorsque du président Barack Obama photographe officiel de la Maison Blanche, Pete Souza, a dit “oui”. Avant ça, Jenna Bush s’y est attelé en 2008.

Maintenant que le couple sait où ils vont échanger leurs vœux, regardons de plus près l’homme qui a volé le cœur de la petite-fille du président. Continuez à lire pour en savoir plus sur Peter, ci-dessous.

Peter était un étudiant en droit comme Naomi

Le 16 mai 2022, Peter, 25 ans, a remporté son diplôme en droit de l’Université de Pennsylvanie après que Naomi ait accroché le sien de la faculté de droit de Colombie au mur. Il a également obtenu un baccalauréat en communications politiques de l’Université George Washington, selon son LinkedIn.

Il est interné pour Hillary Clinton

Paul a été actif en politique, tout comme sa future épouse. Il a fait un stage pour la campagne d’Hillary Clinton et à la Maison Blanche pendant que le président Obama et le grand-père de Naomi étaient au pouvoir, selon Invitéduguest.

Peter et Naomi ont été installés par un ami commun

Selon la Maison Blanche, par Personnesle couple s’est rencontré à New York après avoir été mis en place par un ami commun en 2018. De toute évidence, ce fut le coup de foudre car Peter et Naomi sont inséparables depuis, selon son Instagram.

Il a proposé d’utiliser une partie de la bague de fiançailles de sa grand-mère

La Maison Blanche a déclaré que Peter avait proposé à Naomi en septembre 2021 près de sa maison d’enfance à Jackson Hole, Wyoming, par Personnes. La bague qu’il a donnée à Naomi comprenait l’anneau de la bague de fiançailles de sa grand-mère.

Peter est à un coup de téléphone du commandant en chef

Lors de la dernière nuit de la Convention nationale démocrate de 2020, Naomi a déclaré dans une interview avec L’heure des nouvelles de PBS que son grand-père Joe appelle les petits-enfants tous les jours. « Il répondra à nos appels, peu importe où il se trouve », dit-elle. “Il sera sur scène, prononçant un discours, et nous l’appellerons et il dira:” Qu’est-ce qui ne va pas?! “”

« Nous avons grandi ensemble », a-t-elle ajouté. “Il s’est assuré que chaque tradition, chaque fête, nous soyons tous ensemble … Je ne pense pas qu’il y ait eu de décision, quelle qu’en soit la taille, que nous n’ayons pas décidée en famille.”