5 choses à savoir sur le défunt fils de Tim Roth – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Cormac Rothle fils de l’acteur britannique Tim Roth et styliste Nikki Butlerest décédé à l’âge de 25 ans après une bataille d’un an contre le cancer, a annoncé sa famille le lundi 31 octobre 2022. “C’était une boule d’énergie sauvage et électrique et son esprit était rempli de lumière et de bonté”, son la famille a déclaré dans un communiqué à Variété. “Aussi sauvage qu’il était, Cormac était aussi l’incarnation de la gentillesse. Une âme douce qui apportait tant de bonheur et d’espoir à ceux qui l’entouraient. Le chagrin vient par vagues, tout comme les larmes et les rires, quand on pense à ce beau garçon à travers les 25 ans et 10 mois que nous l’avons connu. Un enfant irrépressible et joyeux et sauvage et merveilleux. Seulement récemment un homme. Nous l’aimons. Nous l’emmènerons avec nous partout où nous irons.

Cormac est décédé le 16 octobre après avoir combattu un cancer des cellules germinales de stade 3, selon le point de vente. “Il est mort paisiblement dans les bras de sa famille qui l’aimait et l’adorait”, a déclaré sa famille dans un communiqué. E ! Nouvelles, élaborant sur sa mort. “Il s’est battu avec une bravoure incroyable au cours de l’année écoulée et a maintenu son esprit et son humour méchants jusqu’à la fin, ont-ils noté.”

Cormac n’a pas suivi les traces de son père en tant qu’acteur, qui est connu pour ses rôles dans des films tels que ceux de 1994 Pulp Fiction et 1995 Rob Roy, mais il était un musicien en herbe au moment de sa mort. Faites défiler pour en savoir plus sur la musique de Cormac et sur qui il était en tant que personne.

Cormac était un diplômé universitaire

Cormac est né en 1996 et a un frère aîné, Chasseur. Cormac vivait à Los Angeles au moment de sa mort, mais il vivait sur la côte Est lorsqu’il a fréquenté l’université du Vermont. Il est diplômé d’un collège privé d’arts libéraux, le Bennington College. Son majeur est inconnu.

Cormac était un musicien de toujours

“Cormac était un musicien exceptionnellement doué et extraordinaire dont la passion et l’amour pour la musique remontaient à l’époque où sa guitare était plus grosse que lui”, a déclaré sa famille dans un communiqué. E ! Nouvelles lors de l’annonce de sa mort. “Guitariste, compositeur et producteur sage au-delà de ses années, la carrière de Cormac commençait à peine à s’épanouir.”

L’amour de Cormac pour la musique était évident sur sa page Instagram, car la plupart de son contenu le montrait en train de créer de la musique ou de promouvoir sa dernière émission. Il sort son premier EP, Pythonen 2018, et il a posté une nouvelle musique sur son Nuage de son compte jusqu’au début de 2022. Il a également contribué de manière impressionnante à la musique de Michel Francole film de 2021 Nouvelle commande, nominé pour plusieurs prix à la Mostra de Venise. “Ravi d’avoir contribué à la partition originale de ce film. Michel Franco a vraiment fait quelque chose de captivant et de suspense », a écrit Cormac en juillet 2021 lors de la promotion du film.

Cormac voulait que d’autres personnes réussissent

Cormac soutenait pleinement ses collègues musiciens et s’est rendu sur Instagram le 16 août 2022 – ce qui serait son dernier message – pour complimenter les artistes talentueux qu’il a rencontrés au fil des ans. “Vous êtes tous si talentueux et ça me souffle ce que je vois tous les jours quand je fais défiler. C’est vraiment le cas », a-t-il jailli, comme on le voit dans le clip ci-dessus. “Ce que vous faites est incroyable et enfoncez-vous les dents et rappelez-vous que la vie est courte et que vous ne pouvez pas toujours choisir votre destin et que vous ne pouvez pas toujours choisir votre, vous savez, votre avenir, mais soyez juste une force indéniable qui vit et respire la chose que vous prétendez aimer et que vous êtes et le faites vraiment. Si cela vous rend heureux, faites-le vraiment. Et c’est tout ce que j’ai et je t’aime.

Cormac est resté positif tout au long de sa bataille contre le cancer

Cormac a dévoilé son diagnostic de cancer pour la première fois en juillet 2022 dans la légende de la vidéo ci-dessous de lui-même jouant de la guitare. Il a parlé ouvertement de ses luttes avec un état d’esprit positif et a fièrement déclaré que même si le cancer avait fait des ravages sur lui, cela n’avait pas refroidi son esprit. “Le 21 novembre, on m’a diagnostiqué un cancer des cellules germinales de stade 3”, a-t-il commencé. “Depuis lors, je le combats quotidiennement, en y jetant tout ce que je peux. Chimio, chimio à haute dose, médicaments, greffes, transfusions, chirurgies, etc. C’est ce qu’on appelle le choriocarcinome, c’est rare et il a réussi à garder une longueur d’avance sur moi, peu importe ce que je lui lance. Il m’a enlevé la moitié de mon audition, 60 livres de poids, ma confiance, et continuera son chemin meurtrier jusqu’à ce que je parvienne à l’arrêter d’une manière ou d’une autre et à le tuer.

Il a poursuivi: «Mais cela n’a pas enlevé ma volonté de survivre ou mon amour de la musique. Il ne m’a pas encore abattu. Si vous ou quelqu’un que vous aimez êtes affecté par le cancer, n’hésitez pas à nous contacter car il s’agit de montagnes russes émotionnelles qui ne ressemblent à rien d’autre. Je vous aime tous, assurez-vous de faire les choses que vous aimez. La vie est courte. C’est le chaos. Et vous ne savez jamais quand ce sera vous. Portez-vous bien et allez chez le médecin.

Cormac était un papa chat

Bien que la musique ait été la vie de Cormac, il a montré qu’il avait encore beaucoup plus d’amour à donner, y compris à son chat. Il a partagé quelques messages sur son beau chat brun rayé sur son flux, y compris un message de son chat allongé à côté d’une guitare. « Deux belles choses qui riment… », a-t-il légendé la photo. Un adepte a deviné qu’il voulait dire “cat” et “strat”, “strat” ​​étant un terme abrégé pour “stratocaster”, un type de guitare électrique.