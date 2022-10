5 choses à savoir sur le défunt fils de Kevin Nash – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Jim Smeal/BEI/Shutterstock

Le fils du champion WWE/WWF et intronisé au Temple de la renommée Kévin Nash, Tristan Nashest décédé à l’âge de 26 ans le 20 octobre 2022. Sa mort inattendue a été confirmée par Combattantrédacteur en chef de Sean Ross Sapp via une pose Twitter au nom des parents de Tristen. “Au nom de Kevin et Tamara Nash, je dois malheureusement annoncer que leur fils, Tristen Nash, est décédé tragiquement à l’âge de 26 ans”, a-t-il écrit. « Tristen a récemment commencé à travailler sur le nouveau podcast de Kevin et les deux ont apprécié leur temps ensemble. La famille Nash vous demande si vous pouviez respecter leur vie privée pendant cette période.

Une très mauvaise nouvelle à partager. Envoi d’amour à la famille de Tristen Nash. pic.twitter.com/VIj0dLqjcV – Sean Ross Sapp de Fightful.com (@SeanRossSapp) 20 octobre 2022

Bien qu’il soit le fils d’une star de la WWE, Kevin a poursuivi une carrière dans le combat professionnel. Au lieu de cela, il a poursuivi une carrière dans la musique et le podcasting, et il s’était récemment fiancé à l’amour de sa vie. Lisez la suite pour en savoir plus sur le regretté Tristen Nash.

Tristen a jonglé avec de nombreux talents

Tristen était un homme aux multiples talents. Selon sa page Instagram, il était le chanteur et compositeur du groupe The. Des constructeurs, un auteur et un technicien en podcast. Plus impressionnant encore, il était trilingue, parlant anglais, français et créole. Il était basé à Ponce Inlet, en Floride, selon sa page Facebook, mais était originaire de Scottsdale, en Arizona. Sa page Facebook indique également qu’il a étudié au Daytona State College, mais on ne sait pas s’il a obtenu son diplôme.

Son groupe a un album complet disponible sur Bandcamp intitulé Box Car et une cruche de vin, à écouter ici. De plus, il était ravi de travailler sur le projet de son père Cliquez ici podcast, qu’il a publié environ une semaine exactement avant sa mort.

Tristen aux prises avec la santé mentale

Tristen, comme son père, avait plusieurs tatouages. L’un de ses tatouages ​​était une déclaration cursive qui disait: “Comment êtes-vous devenu l’histoire que je raconte toujours en sautant des pierres?” Il a montré l’encre le 10 octobre 2022 et a utilisé sa légende pour plaider en faveur de la sensibilisation à la santé mentale. « La #sensibilisationàlasantémentale est une grande partie de ma vie que je ne reconnais jamais. Sachez que vous êtes aimé et nécessaire. Profitez de chaque seconde », a-t-il écrit.

Le même jour, il a publié des paroles émouvantes sur sa page Facebook. “Je me suis brisé le cœur, j’essaie de me convaincre.. Que je peux souffrir si je veux, putain de mère. Remettez-moi simplement sur votre étagère”, a-t-il écrit.

Tristen était fiancé

Le chanteur était fiancé à une femme nommée Kern de la savane quand il est mort. Lui et Savanna ont noué une relation en juillet, selon sa page Facebook. Elle apparaît sur sa page Instagram pour la première fois en juillet.

Sav était clairement l’amour de la vie de Tristen, car il partageait souvent des images avec elle sur les réseaux sociaux. Parallèlement à un selfie avec Savanna du 8 octobre 2022, le musicien a écrit : « Le meilleur ami que je puisse avoir. L’amour de ma vie et au-delà brillant. Je t’aime tellement Savanna. Il l’a également appelée sa «future épouse» dans un message qu’il a partagé plus tôt dans le mois. « Si je pouvais te donner une chose dans la vie, je te donnerais la capacité de te voir à travers mes yeux ; Ce n’est qu’alors que vous réaliserez à quel point vous êtes spécial pour moi », a lu une citation sur un paquet de colliers destiné à être donné à une fiancée. “Vous savez qui vous êtes”, a écrit Tristen dans la légende de l’image.

Tristen a subi une transformation de perte de poids

Tristen est allé sur Instagram en janvier 2022 pour montrer son impressionnante perte de poids de 75 livres. Sur le côté gauche de l’image scindée, il s’est montré en train de boire joyeusement une bière vêtu d’une flanelle. Sur la droite, il a partagé une image de lui-même dans une flanelle similaire avec une taille sensiblement plus fine. «75 livres de moins, c’est tellement différent. #weightloss », a-t-il écrit à côté de la photo avant et après.

Tristen était un fin gourmet

Le regretté podcasteur a aimé publier sur la nourriture qu’il a mangée tout au long de son parcours dans la vie, comme en témoignent les nombreuses publications sur son flux Instagram, telles que la diffusion de sushis ci-dessus. Il n’avait apparemment pas peur d’essayer différentes choses et a même essayé des côtes d’alligator à un moment donné. Tristen postait même sur la nourriture quand il avait faim, comme son image du 13 octobre 2022 de poulet grillé avec tomate et mozzarella sur le dessus. “Alors j’ai plus que faim maintenant”, a-t-il légendé l’assiette délicieuse. Le poste serait son dernier.