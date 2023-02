5 choses à savoir sur le chanteur qui se produit aux BET Awards – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Muni Long est surtout connu comme auteur-compositeur-interprète.

Elle est connue pour avoir sorti son premier album Jukebox en 2009 et co-écrit des chansons avec de grands artistes comme Rihanna, Pitbull et Kesha.

Muni a été nominé pour trois Grammy Awards 2023.

Muni long, 34 ans, est sur la scène musicale depuis une minute, mais vous ne reconnaîtrez peut-être pas son nom. Cela est sur le point de changer puisque la chanteuse / compositrice, qui partage souvent de superbes photos d’elle-même sur Instagram, a été nominée pour trois Grammy Awards 2023, qui seront diffusés le 4 février. Les artistes talentueux sont en lice pour le meilleur nouvel artiste, le meilleur Performance R&B et meilleure chanson R&B pour “Hrs and Hrs”. Continuez à lire pour tout savoir sur Muni Long (prononcé “money long”) ci-dessous.

Muni Long est originaire de Floride.

Mouni est né Priscille Renée Hairston à Vero Beach, en Floride, en 1988. À l’adolescence, elle a commencé à enregistrer ses sessions de chant et à publier les vidéos sur YouTube. de Justin Timberlake “Cry Me a River”, selon MTV. Après que sa chaîne YouTube ait atteint 30 000 abonnés, elle a pu concourir sur la chaîne Tu peux répéter s’il te plait? Karaoké Afficher.

Elle enregistre son premier album à 21 ans sous un autre nom.

Après avoir été signée chez Capital Records à l’âge de 21 ans, Muni a sorti son premier album Juke-box en 2009. Malgré une série légèrement réussie de son premier single “Dollhouse” et acclamé par la critique, l’album n’a pas réussi à se classer.

Muni a écrit des chansons pour Rihanna et Ariana Grande.

Après l’arrêt de sa propre carrière solo, Muni a commencé à affiner ses compétences en écriture de chansons pour d’autres artistes. Elle a finalement atterri dans le studio d’enregistrement avec Rihanna (“California King Bed”, “Watch n’ Learn”), Ariana Grande (“Imaginez”, “Faux sourire”), et Mariah Carey (« Infini », « A Non Non »). Elle a également aidé à écrire “Worth It” pour Cinquième Harmonie et “Bois” pour Pitbull.

Elle a sorti un single avec John Legend

Le 17 juin 2022, John legend a sorti son dernier single “Honey” avec Muni Long. La chanson R&B est le premier projet sur lequel le couple a travaillé ensemble en tant qu’artistes d’enregistrement, car ils ont déjà collaboré dans les coulisses sur plusieurs pistes. La chanson est le deuxième single du huitième album studio de Legend, après la chanson “Dope”.

Muni a essayé d’utiliser un autre nom avant de frapper fort.

“J’essayais juste des choses pendant une seconde, et rien de tout cela ne fonctionnait”, a déclaré Muni Pierre roulante de s’aventurer dans différents genres. “J’avais changé mon nom en Melrose. En 2018, j’ai sorti ce disque country – laissez-moi changer de genre, laissez-moi voir si cela aide. Bien que l’album ait été une autre bombe, elle était prête à réessayer la musique country, mais elle a repris ses esprits. “Quelque part dans ce processus, ça ne cliquait pas.”

Finalement, Muni a lancé son propre label, Supergiant Records. et a finalement décroché l’or en tant que chanteuse avec son single “Hrs and Hrs”, un single sorti en janvier qui a atteint le numéro deux du classement quotidien d’Apple Music.

