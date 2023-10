5 choses à savoir sur le candidat à « Survivor 45 » – Hollywood Life

Crédit image : Robert Voets/CBS

Sabiyah Broderick est un concurrent majeur pour gagner Survivant 45 – même si elle est membre de la désastreuse tribu Lulu. La jeune femme de 28 ans a participé aux deux premiers conseils tribaux, mais sa force face aux défis l’a aidée à survivre aux élections. Dans l’épisode deux, Sabiyah a trouvé l’idole de l’immunité cachée mais elle n’a pas pu brûler la cire pour la libérer, car Lulu n’a toujours pas de feu, elle a donc perdu son vote. La tribu de Sabiyah a désespérément besoin de remporter une victoire si elle veut utiliser l’idole pour se protéger dans le jeu à l’avenir.

Continuez à lire pour en savoir plus sur Sabiyah, notamment où elle vit, son expérience dans les Marines, et bien plus encore.

Sabiyah vit en Caroline du Nord.

Sabiyah est originaire de Locust Grove, en Géorgie, mais elle vit actuellement à Jacksonville, en Caroline du Nord, selon sa biographie sur CBS.

Sabiyah est chauffeur de camion.

Sabiyah a expliqué comment elle est devenue conductrice de camion après avoir quitté le Corps des Marines dans une interview avec Parade.

« À l’époque, l’industrie du camionnage était en plein essor. C’était donc beaucoup de bons contrats, beaucoup d’argent », a-t-elle déclaré. «Je me disais: ‘Je vais juste donner un souffle et essayer de faire quelque chose du côté civil.’ J’ai donc suivi le cours à Fort Benning en Géorgie et j’ai obtenu mon CDL, et depuis, je conduis.

Sabiyah était dans le Corps des Marines.

Sabiyah a quitté le Corps des Marines après quatre ans en 2021. Elle a déclaré Parade que faire un camp d’entraînement l’a aidée à se sentir aussi préparée que possible pour Survivant. « J’espère sortir de l’autre côté de cette histoire, étant la survivante la plus coriace qui soit », a-t-elle déclaré. « Donc, j’ai l’impression que le camp d’entraînement m’a préparé à ça. »

Sabiyah est ouvertement gay.

Sabiyah est l’une des trois femmes homosexuelles du Survivant 45 casting. Les autres sont Katurah Topps et Kellie Nalbandian.

Sabiyah a regardé Survivant pendant longtemps.

Sabiyah a parlé à Parade tout sur son amour pour Survivant. Elle a dit qu’elle avait commencé à regarder l’émission avec sa famille quand elle avait cinq ou six ans.

« C’était toujours un spectacle familial ; tout ce que nous avons regardé, c’est ça », a déclaré Sabiyah. «Nous n’avions pas de câble sophistiqué et tout ça. Nous avions simplement des « chaînes directes », c’est ainsi que nous les appelions. Et CBS en fait partie. «