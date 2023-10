5 choses à savoir sur le candidat à « Survivor 45 » – Hollywood Life

Crédit image : CBS

Austin Li Coon dispose de tous les outils nécessaires pour être le prochain gagnant de Survivant. Le joueur de 26 ans connaît un bon début de saison 45 grâce à son intelligence et ses qualités athlétiques. Austin s’est associé à un autre étudiant diplômé Drew Basile sur la tribu Reba et ils ont promis qu’ils seraient fidèles les uns aux autres jusqu’à la fin du jeu. Mais Austin est-il tel une grande menace qu’il soit éliminé avant les 3 finales ? Voici tout ce que vous devez savoir sur Austin.

Austin est un étudiant diplômé.

Austin est étudiant en MBA à l’Université de Chicago. Il a pris congé de l’école pour pouvoir Survivant.

« Je pense qu’en ce moment, je suis censé suivre un cours de mi-session pour mon cours de gestion de la chaîne d’approvisionnement, mais j’abandonne ça pour être ici », a-t-il déclaré dans une interview avec Parade juste avant le tournage Survivant. « Je suis sûr que le prof comprendra. Donc je me sens vraiment bien d’être ici. Très bien, je n’ai pas besoin d’étudier.

Austin vit à Chicago.

Austin vit actuellement à Chicago pour ses études. Il a grandi à San José, en Californie.

Austin était à l’origine un suppléant sur Survivant 45.

Austin s’est initialement envolé pour les Fidji comme remplaçant pour le Survivant 45 casting. Austin prenait sa photo de casting lorsque la production lui a dit qu’il allait participer à la série.

Je « Je me suis en quelque sorte figé parce que 90 % de moi me disais : « C’est le plus beau jour de ma vie ! » il a dit Divertissement hebdomadaire. « Les 10 % restants disent : « Oh mon Dieu, dans trois jours, je vais mourir de faim ! »

Austin joue Survivant pour sa maman.

Austin est entré dans Survivant avec sa mère et c’est leur « rêve commun » de jouer à ce jeu. « C’est vraiment ce qui m’a amené ici. Donc je suis juste super excité. Je sais qu’elle est super excitée », a-t-il dit. Parade. «Elle va aussi être tellement excitée de m’entendre sur ce podcast. Elle est une grande fan. Donc c’est génial », a-t-il ajouté.

Austin est actif sur les réseaux sociaux.

Austin est actif sur Instagram, TikTok, YouTube et Twitter. Il a utilisé les quatre plateformes de médias sociaux pour promouvoir son apparition sur Survivant. Lorsque le casting de la saison 45 a été officiellement annoncé le 6 septembre, Austin a écrit sur Instagram : « J’ai littéralement la chair de poule en écrivant ceci parce que cela a vraiment été un voyage et demi pour en arriver là et je dois encore me pincer tous les autres. jour pour me rappeler que cela s’est réellement produit.