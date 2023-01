5 choses à savoir sur la petite amie de Dak Prescott – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Dak Prescott a mené les Cowboys de Dallas au tour de division NFC 2023 où ils ont perdu contre les 49ers de San Francisco

Le quart-arrière superstar a gardé sa séparation d’avec sa petite amie de longue date Natalie Buffett en 2022 privée jusqu’en janvier 2023

Prescott sortirait maintenant avec un nageur de la Louisiana State University

Dak Prescott le calendrier s’est ouvert après la fin de ses rêves du Super Bowl 2023 lorsque les Cowboys de Dallas ont perdu contre les 49ers de San Francisco le 22 janvier. Le temps d’arrêt pourrait fournir une doublure argentée pour la vie romantique de Dak, comme cela a été rapporté quelques jours avant le match que le quart-arrière superstar s’était tranquillement séparé de sa petite amie de longue date Natale Buffet en mars 2022 et qu’il avait déjà une nouvelle femme à son bras : la nageuse de la Louisiana State University Jadyn Jannasch. Alors que Dak panse ses blessures et attend avec impatience la prochaine saison de football, regardons de plus près Jadyn. Continuez à lire pour en savoir plus sur elle, ci-dessous.

Suite Nouvelles des célébrités

Jadyn est une athlète universitaire du Texas

Jadyn Lane Jannasch est née le 2 avril 2002 à Frisco, au Texas, de parents Jef et Jana Jannaschd’après elle Page bio LSU. Après avoir fréquenté Frisco High, Jadyn a amené ses capacités athlétiques à LSU où elle concourt pour l’équipe de natation en brasse. Le junior 5’8″, dont le frère Jack nage également à l’école, se spécialise en communication de masse et a déclaré qu’elle avait choisi LSU pour une myriade de raisons, selon la biographie: «l’atmosphère incroyable, les entraîneurs et les extrêmes veulent pouvoir nager dans la même équipe que son frère. ”

Comment a-t-elle rencontré Dak ?

Le père de Jadyn, Jeff Jannaschest le propriétaire d’une société de prêts hypothécaires du Texas qui s’est associée aux Cowboys de Dallas, par Poste de New York. La collaboration aurait permis à Jeff et Dak de devenir amis, où Jeff a finalement présenté le quart-arrière à sa fille.

Jadyn et Dak étaient “actifs” pendant les vacances

Bien que la romance soit apparemment nouvelle, les sources de la Poste a rapporté que la paire était “active” pendant les vacances. Jadyn aurait également emmené quelques-uns de ses coéquipiers des LSU Tigers à «quelques matchs au cours de la saison».

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Elle aurait dit qu’elle était le “rebond” de Dak

La nouvelle de la séparation de Dak avec son ancienne petite amie, Natalie, n’a été rendue publique qu’en janvier 2023, apparemment un an après la rupture réelle. Jadyn semblait avoir cela à l’esprit lorsqu’elle a expliqué à des amis qu’elle se considérait dans une relation de «rebond» avec la personnalité sportive. “Elle a dit à ses coéquipiers que c’était une relation de rebond pour lui, et ça continue”, a déclaré un initié. Poste de New York. “Mais étant donné qu’elle est à l’école et qu’il est au Texas, ce n’est pas une chose de tous les jours.”

Jadyn est aussi mannequin

Il suffit de regarder l’Instagram de Jadyn pour savoir qu’elle adore poser pour la caméra. La beauté blonde partage clairement ses magnifiques photos de mannequin aussi souvent qu’elle le peut. Dans un article, Jadyn a secoué un costume de chat noir et des gants en cuir alors qu’elle s’agenouillait sur le sol. “Juste au cas où vous auriez oublié”, a-t-elle timidement légendé la photo impertinente.

Lien connexe Lié: Les enfants de Jeff Bridges : découvrez ses 3 filles, de l’aînée à la plus jeune

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.