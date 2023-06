5 choses à savoir sur la petite amie de Clint Eastwood – Hollywood Life

Crédit d’image: SplashNews

Clint Eastwood s’est fait un nom en tant qu’acteur sérieux dans des films tels que « Dirty Harry » et « The Good, the Bad and the Ugly »

Le natif de San Francisco a deux Oscars du meilleur réalisateur pour « Unforgiven » et « Million Dollar Baby »

Il a été marié deux fois, partage huit enfants avec plusieurs femmes et sort avec la même femme depuis 2014

Clint Eastwood a franchi une étape importante en mai 2023, alors que la légende hollywoodienne célébrait 93 voyages autour du soleil, comme on le voit sur Instagram. La soirée d’anniversaire est arrivée à peu près au même moment où Clint a signé pour réaliser un nouveau film, Juré n°2mettant en vedette Toni Collette et Nicolas Houltselon Le journaliste hollywoodien. Le dernier film de Clint était en 2021 Cri Macho, ce qui en fait son 46e rendez-vous dans le fauteuil du réalisateur. Ses efforts précédents lui ont valu deux Oscars du meilleur réalisateur, pour 1992 non pardonné et 2004 Bébé à un million de dollars.

Bien que la carrière de Clint sur grand écran ait été pour le moins inspirante, sa vie privée est tout aussi impressionnante. Le natif de San Francisco a été marié deux fois, partage huit enfants avec plusieurs femmes et a été en couple avec Christine Sandera depuis 2014. Bien sûr, Clint est notoirement privé de sa vie privée, comme il l’a dit Nouvelles de la SCB en 2004, « Il y a d’autres personnes qui sont impliquées là-bas et ce sont des personnes vulnérables. Je peux me protéger, mais eux ne le peuvent pas. Dans cet esprit, découvrons-en plus sur Christina ci-dessous.

Où Christina a-t-elle rencontré Clint ?

Clint avait ramassé les morceaux de son cœur brisé lorsqu’il aurait rencontré Christina dans sa propriété, le Mission Ranch Hotel à Carmel-by-the-Sea, en Californie, la même année où son divorce avec Dina Ruiz a été finalisé en 2014, selon Personnes. L’acteur a acheté la propriété en 1986 et a dépensé des millions pour rénover l’hôtel en un complexe de luxe. Christina y aurait travaillé comme hôtesse.

Ils ont fait leurs débuts sur le tapis rouge aux Oscars

En 2015, ils ont fait leurs débuts sur le tapis rouge aux Oscars et ont depuis été aperçus ensemble sur de nombreux autres, y compris une projection du film de Clint Souiller à la Directors Guild of America en 2016 et un an plus tard, ils ont été repérés ensemble au Festival de Cannes.

Christina a rencontré quelques enfants de Clint

Clint a une grande couvée et Christina a eu le plaisir de traîner avec quelques-uns d’entre eux pendant son temps avec l’acteur. En 2018, la belle blonde s’est fait prendre sur le tapis rouge lors de l’avant-première de son film La mule et elle a été rejointe par sa famille, dont trois de ses enfants, sa petite-fille et sa première femme, Maggie Johnson, par Personnes.

Elle ne semble pas publier sur les réseaux sociaux

Cependant, à part sa relation avec Clint, on ne sait pas grand-chose de Christina. Elle ne semble pas avoir de comptes de médias sociaux, y compris Instagram et Twitter, pour le moment.

Le couple n’a jamais parlé de son écart d’âge

Clint n’a pas encore parlé publiquement de sa relation avec Christina et vice versa. Ce qui signifie qu’ils n’ont pas encore commenté leur grand écart d’âge, qui serait de 30 ans.

