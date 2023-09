5 choses à savoir sur la mère de Travis et Jason – Hollywood Life

Donna Kelce est la fière mère de l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City Travis Kelce et du centre des Eagles de Philadelphie Jason Kelce.

Donna Kelce était une mère qui travaillait et a pris sa retraite de sa carrière bancaire en 2021.

Donna Kelce n’a pas laissé ses fils commencer à jouer au football avant le milieu école pour des raisons de sécurité.

Taylor Swift a été vue avec Donna lors du match des Chiefs de Kansas City le 24 septembre 2023.

Donna Kelcela mère de l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City Travis Kelce33 ans, et centre des Eagles de Philadelphie Jason Kelce, 35 ans, est une maman fière ! Elle est entré dans l’histoire à Super Bowl LVII en février 2023 en devenant la première maman à voir ses fils s’affronter dans un match de championnat. En fin de compte, Travis a remporté une bague lors du grand match, mais il est clair qu’elle était ravie de voir ses deux fils participer au grand match.

Même si Donna a bénéficié d’une grande couverture médiatique lors du Super Bowl, elle a également fait la une des journaux lorsqu’elle a été vue avec Taylor Swift lors du match des Chiefs de Kansas City contre les Bears de Chicago le 24 septembre 2023. La chanteuse « Anti-Hero », 33 ans, a été vue en train de traîner avec la maman de la NFL, alors que les rumeurs de romance à son sujet et Travis Kelce se multipliaient. Elle a été vue avec Donna dans la loge familiale lors du grand match, et les fans se demandent certainement si elle fera plus d’apparitions lors des prochains matchs pour soutenir l’ailier rapproché des Chiefs.

Alors, qui est la femme qui a élevé deux stars de la NFL ? Lisez la suite pour en savoir plus sur la mère de Travis et Jason Kelce.

Donna Kelce est à la retraite

Donna était une mère qui travaillait. Elle a obtenu un baccalauréat ès sciences en communication de l’Université de l’Ohio et a décroché son premier emploi chez Bank One en tant que rédactrice en actions, selon elle. LinkedIn page. Elle a commencé à y travailler en 1981 et s’est inscrite à des cours à l’Université Baldwin Wallace la même année. Elle a obtenu sa maîtrise en administration des affaires en 1983. En 2003, elle est devenue vice-présidente de Key Community Development Corporation, où elle est restée un peu plus de sept ans. Elle a ensuite servi Truist en tant que vice-présidente principale pendant 12 ans avant de prendre sa retraite en 2021. Elle semble désormais être une maman à plein temps dans la NFL.

Donna Kelce est une maman dévouée au football

Donna est souvent aperçue dans les tribunes lors des matchs de football de ses fils, comme elle le décrit Twitter page, et il s’avère qu’il y a peu de choses qu’elle ne ferait pas pour les voir tous les deux jouer. Elle a fait la une des journaux en janvier 2023 lorsqu’elle a regardé en personne les matchs éliminatoires de Travis et Jason’s Wild Card, parcourant plus de 1 200 milles en une journée pour ce faire. Elle a d’abord regardé le match des Jason’s Eagles contre les Buccaneers de Tampa Bay en Floride (où Jason a malheureusement perdu), puis a pris un avion pour se rendre au Missouri pour voir Travis jouer contre les Steelers de Pittsburgh.

De Tampa Bay à Kansas City ✈️ Donna Kelce a pu assister aux matchs éliminatoires de ses deux fils aujourd’hui ❤️ (via @NFL) pic.twitter.com/HSA2d8WzfU –ESPN (@espn) 17 janvier 2022

Même si elle était un peu en retard, elle est arrivée à temps pour voir Travis lancer sa première passe de touché dans sa carrière dans la NFL. Elle a ensuite pu le surprendre lors de la conférence de presse d’après-match en lui demandant ce que ça faisait de gagner, selon CNN. « Pour enfin lancer un touché comme je disais à ma mère, quand j’avais environ cinq ans, que j’allais éventuellement lancer un touché dans la Ligue nationale de football, j’ai finalement réussi », a-t-il répondu. « Cela ne m’a pris que neuf ans. Mais c’est une bonne question, maman.

Son seul défaut est qu’elle ne peut pas être à deux endroits à la fois, et elle a dû choisir entre regarder les Eagles et les Chiefs jouer le dimanche 30 janvier – le match qui a solidifié les places de ses deux fils au Super Bowl 2023. Elle a fini par regarder Jason jouer contre les 49ers de San Francisco et a expliqué comment elle avait pris sa décision dans une interview avec Fox News. «J’ai décidé: ‘Très bien, je vais aller au match Chiefs-Jags, parce que cela ne s’est jamais produit auparavant, puis j’irai au championnat pour Jason’», a-t-elle noté. « Je savais que j’allais en prendre un pour chacun. »

Donna Kelce a laissé entendre qu’elle préférait qu’un de ses fils remporte le Super Bowl LVII

Mama Kelce a son butin prêt pour la bataille des Kelces de demain !! #ChefsRoyaume contre #FlyEaglesFly pic.twitter.com/DsL3HSVVJC – Quatre-vingt-sept et en cours d’exécution (@87Running) 17 septembre 2017

Donna a expliqué comment elle voulait soutenir ses deux fils pendant le grand match dans une interview en février 2023 sur Aujourd’hui. «Évidemment, il y aura quelqu’un qui rentrera chez lui le cœur brisé, il n’aura pas le droit de se vanter à la table de Thanksgiving, mais ça va être un événement génial et j’ai vraiment hâte d’y être », a-t-elle déclaré.

Donna a admis qu’elle avait peut-être préféré un fils à l’autre – tout cela parce qu’un fils lui avait donné des petits-enfants. « Les deux fans sont absolument incroyables et donnent tout ce qu’ils ont le jour du match », s’est-elle exclamée. «Je pense que Jason dirait que je vais soutenir le bébé de la famille, qui est Travis, et j’essaie toujours de lui dire: ‘Non, tu m’as donné des petits-enfants.’ Nous allons donc en rester là. Il s’agit toujours des grands ! Sur une note plus sérieuse, elle a déclaré qu’elle soutiendrait simplement l’équipe avec le ballon.

En fin de match, Travis s’impose avec les Chiefs. Avant le match, Donna a dit qu’elle saluerait d’abord son plus jeune fils sur le terrain, puisque la famille de Jason serait présente au match. Alors que les fans des Eagles étaient déçus de la défaite, Donna était clairement toujours très fière de ses deux fils.

Donna Kelce a élevé des fils compétitifs

Donna a révélé que ses fils nés dans l’Ohio ont toujours été compétitifs, donc le fait qu’ils s’affrontent désormais dans l’un des plus grands championnats sportifs du monde n’est pas une surprise. «C’était toujours une compétition. Qui se met à table en premier. Qui a la dernière aile de poulet. Qui va s’asseoir sur le siège avant de la voiture. Qui va prendre l’ascenseur et descendre au rez-de-chaussée en premier ? Poste de New York dans une interview le 31 janvier. «C’était toujours de la compétition. Et ils n’aiment pas perdre. Ils veulent gagner, et c’est comme ça qu’ils sont.

Elle a poursuivi en disant que la compétition ne faisait que les rapprocher en tant qu’adultes. « Vous vous détestez quand vous grandissez, mais plus tard dans la vie, vous êtes les meilleurs amis, parce que vous avez tout vécu ensemble, donc c’est plutôt amusant », a-t-elle déliré. « Ils ont rivalisé avec les meilleurs de la ville. … C’était vivre juste à côté d’eux, tu sais ? Dans la pièce à côté. Que ce soit du mini-hockey au sous-sol, peu importe, c’était toujours de la compétition.

Donna Kelce protégeait ses fils pendant qu’ils grandissaient

Au cours de la même interview, Donna a déclaré que ses fils étaient prêts à consacrer leur vie au sport dès leur plus jeune âge. Ils ont commencé à jouer au hockey à l’âge de 3 ans et ont vécu et respiré ce sport – Jason la suppliant même de le laisser commencer à prendre ce sport plus au sérieux en s’installant au Canada et en jouant dans les ligues juniors. Cependant, elle n’allait pas laisser partir son bébé. « Je me dis : « Je ne peux pas laisser quelqu’un d’autre élever mon enfant. Il était assez bon, il aurait pu jouer n’importe où, il était vraiment très bon. Mais c’est comme si tu étais loin de ta famille la plupart de l’année. Ce n’était tout simplement pas une option », a-t-elle expliqué.

Travis et Jason étaient déjà de grands fans de football, mais Donna ne les a pas laissés jouer jusqu’au collège pour des raisons de sécurité. «Personne n’a jamais dit: ‘J’étais le meilleur joueur de football pe-wee de tous les temps.’ Et ce n’est pas très bien organisé. Il y a donc toujours des soupçons concernant les parents, les blessures et des choses comme ça », se souvient-elle. « Ce ne sont pas vraiment des entraîneurs formés, alors je leur ai fait attendre d’être au collège pour jouer au football. Ils ont joué en septième et huitième années. Leur départ retardé ne les a clairement pas freinés !