5 choses à savoir sur la fiancée de Becky G – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Sebastian Lletget est un joueur de football professionnel qui joue actuellement pour le FC Dallas

L’athlète américain a proposé à sa petite amie pop star Becky G en décembre 2022.

Le couple, qui est sorti ensemble pendant six ans, s’est fiancé à Manhattan Beach, qu’ils ont surnommé “notre endroit pour toujours”

Becky G a révélé qu’elle s’était fiancée à une star du football Sébastien Lletget en décembre 2022. La pop star a annoncé la nouvelle via un incroyable album photo posté sur son compte Instagram. Avec le milieu de terrain du FC Dallas proposant sur un genou à Manhattan Beach, le chanteur “Zooted” a légendé les doux clichés, “Notre place pour toujours”.

La dernière photo de l’album avait Becky levant la main pour montrer le gigantesque cierge magique que l’athlète avait offert en échange de sa main en mariage. En savoir plus sur le petit ami romantique de Becky G, ci-dessous.

D’où vient Sébastien ?

Né à San Francisco le 3 septembre 1992, Sebastian a hérité son athlétisme de ses parents argentins. Il fréquenterait El Camino High avant de jouer au football à l’Université de Santa Clara, où il a été repéré pour jouer en Europe en 2009.

C’est une star du foot

Après avoir été repéré à l’université, Sebastian a signé son premier contrat professionnel avec West Ham en septembre 2010. En 2015, il a signé avec le LA Galaxy, puis a rejoint le New England Revolution et en août, il a commencé avec l’équipe du FC Dallas.

Il est le “meilleur ami” de Becky G

La pop star a jailli de son homme dans le passé. «Je pense que beaucoup de gens pensent que les relations se produisent simplement – ​​et elles ne se produisent pas simplement. Tomber amoureuse est une chose, et je pense que rester amoureuse en est une autre », a-t-elle déclaré. Personnes en octobre 2022. “Je suis tellement fier qu’il soit mon meilleur ami.”

Sebastian et Becky G se sont rencontrés pendant le tournage de “Power Rangers”

En 2017, Becky a révélé comment elle s’était rencontrée pour la première fois avec Sebastian. Pendant le tournage Power RangersBecky est devenue une amie proche de sa co-star Naomi Scottdont le mari se trouve être ami avec Sebastian », par J-14. Le couple marié a eu un brainstorming et a pensé que Becky et Sebastian seraient un couple parfait… et ils avaient raison !

“La façon dont nous avons été présentés, moi et Sebastian, était par ma co-star Naomi”, a déclaré Becky sur Méga96.3par J-14. “Son mari – elle a 23 ans, ils sont mariés depuis quelques années maintenant – et [him] joué au football ensemble, lui et Sebastian. Alors Nae m’a rencontré et m’a dit : ‘Meuf, tu es géniale ! Vous méritez d’être avec un homme!'” Et le reste est de l’histoire!

Il peut discuter avec les grand-mères de Becky

Sebastian s’est clairement fait un devoir de bien s’entendre avec la famille de Becky, et il utilise ses antécédents comme un avantage. « Il peut communiquer avec mon abuelitos. C’est mignon. C’est vraiment adorable”, a déclaré l’interprète de “Shower”. Personnes. “C’est juste une connexion différente, je pense, quand quelqu’un se rapporte à votre culture. Mais même alors, au sein de la communauté Latinx, il y a tellement de différences.

