5 choses à savoir sur la drépanocytose et comment obtenir de l’aide – UHN Foundation

Septembre est le mois de sensibilisation à la drépanocytose, une occasion importante de partager des informations sur la drépanocytose. Lisez la suite pour en savoir plus sur la drépanocytose et sur la façon dont vous pouvez accéder à des ressources de soutien.

La drépanocytose est l’une des maladies génétiques les plus courantes au monde et la maladie héréditaire du sang la plus répandue. On estime que 5 000 à 6 000 personnes au Canada vivent avec la drépanocytose.