5 choses à savoir sur la copine de longue date de Coolio – Hollywood Life

Coolio va manquer à beaucoup, après sa mort à l’âge de 59 ans le 28 septembre 2022. Il a laissé derrière lui de nombreux fans et proches, y compris sa petite amie de longue date Mimi Ivey41. Le rappeur semblait avoir un lien réel avec la personnalité de la réalité, avec qui il vivait à Las Vegas, selon Nouvelles de CBS. Au moment de sa mort, il était à Los Angeles pour rendre visite à des amis et enregistrer de la musique.

La beauté blonde a partagé un hommage émouvant au rappeur “Gangsta’s Paradise” – nom de naissance Artis Leon Ivey Jr. — 3 octobre 2022. “Les mots ne peuvent exprimer la douleur que je ressens en ce moment”, a-t-elle écrit à son défunt amour.

“Tu es mon âme sœur, mon mari, mon amant et mon meilleur ami. Je suis si heureuse que tu m’aies appelée sur FaceTime à 2h du matin et que tu m’aies réveillée de mon sommeil pour me dire que tu m’aimes et que je te manque”, a poursuivi Mimi. « Si j’avais su que ce serait la dernière conversation que j’aurais avec toi, je ne t’aurais pas laissé raccrocher. Tu me manques boo et je reste fort et je te verrai quand j’y arriverai!”

Vous voulez en savoir plus sur Mimi et sa romance avec Coolio ? Apprenez tout sur Mimi Ivey ici.

1. Ils daté pendant une décennie

Le talent de télévision / danseur exotique a commencé à sortir avec Coolio en 2012, selon le Daily Mail. Ils se sont rencontrés pour la première fois en 2007, mais selon Ivey, ils ne s’entendaient pas au début. « Il était très persévérant. Il ne m’a pas laissé partir », a-t-elle dit au Courrier.

Après l’avoir courtisée avec un petit-déjeuner au lit, elle se souvient que le rappeur les avait déclarés en couple. “Il a dit : ‘Tu es officiellement ma copine. Tu es à moi. Tu m’appartiens. Nous appartenons ensemble. C’est nous », a-t-elle dit en se retournant. “Et j’ai dit:” D’accord “.”

2. Elle travaille dans le divertissement

Mimi porte beaucoup de chapeaux. Elle se décrit comme une mannequin, une actrice, une personnalité de la télé-réalité et une “renarde de vidéoclips” sur les réseaux sociaux. Le site Web de la beauté de 5’10 “indique qu’elle travaille dans l’industrie depuis plus de 20 ans, faisant des apparitions dans” plusieurs clubs à travers le monde “.

3. Elle a pris son nom de famille

Mimi a pris le nom de Coolio et l’a appelée “mari” sur les réseaux sociaux, mais ils n’étaient pas légalement mariés. Le couple a presque marché dans l’allée, comme Mimi s’en souvenait. Courrier quotidien. «Nous sommes allés au palais de justice, nous avons rempli tous les papiers et nous avions prévu de le faire. Mais nous avons simplement décidé de ne pas le rendre », a-t-elle déclaré. “C’est juste un morceau de papier qui ne change pas ce que l’un de nous ressentait l’un pour l’autre.”

Le couple était si proche que Coolio a même joué le rôle de papa pour la fille de Mimi. “Ma fille lui a demandé d’être son père, ils ont eu une discussion à ce sujet et il a choisi d’assumer le rôle de son père”, a-t-elle déclaré. “Il a assumé ce rôle à 100%.”

4. Ils sont apparus ensemble à la télé-réalité

Mimi et Coolio sont apparus pour la première fois dans un épisode de 2013 de Échange de femme de célébrité ensemble. Dans ce document, Mimi est partie en trombe et a rompu avec lui après sa semaine avec le leader de Sugar Ray, Mark McGrath. “J’espère juste que Coolio se rend compte que s’il ne commence pas à me prêter plus d’attention, alors je ne pense pas qu’il sera dans ma vie très longtemps”, a déclaré Mimi lors de l’épisode, selon un récapitulatif de 2013 sur HuffPost.

Plus tard, le rappeur a dit que toute l’intrigue était fictive, mais Mimi a admis que le stress de leur émission avait conduit à une séparation de quatre mois pour le couple. “Oui, nous avons eu des hauts et des bas”, a-t-elle déclaré au Courrier quotidien. “Mais je me fiche de qui vous êtes, si vous dites que vous avez une relation parfaite, alors ce n’est pas réel.”

Ils sont revenus sur le petit écran une fois de plus en 2020 sur PROPRE Objectifs d’amour. L’émission mettait en vedette des couples de célébrités qui résolvaient leurs problèmes avec un thérapeute relationnel.

5. Ils étaient dans une relation ouverte

Mimi a révélé que Coolio avait été autorisé à sortir avec d’autres femmes tout en repensant à sa vie avec le rappeur aux Courrier quotidien. “Il était qui il était. S’il voyait d’autres femmes, je le savais », a-t-elle expliqué. « Il n’y a rien que cet homme ait jamais fait qu’il m’ait caché. Nous avons parlé de tout. Je connaissais toute sa vie. Nous n’avions aucun secret.