5 choses à savoir sur ‘Ellen’ DJ Dead At 40 – Hollywood Life

Crédit d’image : Rob Latour/Shutterstock

Stephen ‘tWitch’ Boss a été retrouvé mort dans une chambre d’hôtel en décembre 2022 à l’âge de 40 ans

L’artiste talentueux était le DJ résident de “The Ellen DeGeneres Show”

‘tWitch’ a fait ses débuts à Hollywood en étant finaliste de ‘So You Think You Can Dance’

Stephen “tWitch” Patron décédé à l’âge de 40 ans le 13 décembre 2022. Le DJ résident de Le spectacle d’Ellen DeGeneres aurait été retrouvé mort dans une chambre d’hôtel à Los Angeles suite à une blessure par balle apparemment auto-infligée, selon TMZ. Une source a confirmé HollywoodLife.com qu’il est mort par suicide.

Sa femme, Allison Holkera pleuré sa perte dans une déclaration à Personnes. “C’est avec le cœur le plus lourd que je dois partager que mon mari, Stephen, nous a quittés”, a-t-elle déclaré. « Je suis certain qu’il ne se passera pas un jour sans que nous honorions sa mémoire. Nous demandons l’intimité pendant cette période difficile pour moi et surtout pour nos trois enfants.

En savoir plus sur le DJ bien-aimé, ci-dessous.

D’où venait tWitch ?

Boss est né en Alabama et ses chaussures de danse ont suivi peu de temps après pour étudier la danse à l’Université Chapman. Après, il a commencé à participer à une grande variété d’émissions de télé-réalité, y compris Recherche d’étoiles et Le projet Wade Robson, quand il avait 20 ans. Il a fini par remporter la deuxième place dans ces deux émissions.

Il est devenu célèbre sur ‘So You Think You Can Dance?’

L’une des autres émissions de téléréalité pour lesquelles tWitch a essayé était Donc tu penses pouvoir danser? Après avoir auditionné précédemment, il a finalement atterri sur la saison 4 en 2008, où il a perdu contre le vainqueur Josué Allen. Dans l’émission, tWitch était connu pour son sens de l’humour qu’il ajoutait à ses performances. Il est revenu en tant que “all-star” puis en tant que juge quand SYTYCD a été redémarré en 2022.

tWitch a atteint le rang de producteur dans l’émission ‘Ellen’

Après avoir décroché le concert en tant que DJ house pour Le spectacle d’Ellen DeGeneres en 2014, tWitch deviendrait bientôt un incontournable de la série de talk-shows de jour. Il gravit même les échelons dans les coulisses en gagnant le titre de producteur

Sa femme Allison a déclaré qu’il avait “légué un héritage”

Dans sa déclaration à Personnes, Allison avait ajouté: «Stephen a illuminé chaque pièce dans laquelle il est entré. Il valorisait la famille, les amis et la communauté par-dessus tout et diriger avec amour et lumière était tout pour lui. Il était l’épine dorsale de notre famille, le meilleur mari et père, et une source d’inspiration pour ses fans.

“Dire qu’il a laissé un héritage serait un euphémisme, et son impact positif continuera de se faire sentir”, a-t-elle poursuivi. « Je suis certain qu’il ne se passera pas un jour sans que nous honorions sa mémoire. Nous demandons l’intimité pendant cette période difficile pour moi et surtout pour nos trois enfants.

Le couple a eu deux enfants ensemble et tWitch a adopté la fille d’Alison issue d’une relation précédente.

tWitch et sa femme ont posté une danse sur Instagram 2 jours avant sa mort

L’air heureux et en bonne santé, tWitch a exécuté une routine chorégraphiée avec sa femme Allison le dimanche avant sa mort, qu’elle a publiée sur son Instagram le 11 décembre. L’adorable couple danse devant un arbre de Noël, avec le clip sous-titré, “DIMANCHE DE VACANCES FUNDAY DANSE !!! Avec mon amant @sir_twitch_alot”

