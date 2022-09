5 choses à savoir sur CTVNews.ca pour le vendredi 2 septembre 2022 : Risque d’AVC, taxe sur le sucre, train à tubes sous vide

Une étude suggère que le groupe sanguin pourrait être un indicateur de risque d’AVC, une province adapte une taxe controversée sur le sucre et le Canada pourrait recevoir un train à 1 000 km/h. Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée.

1. Risque d’AVC : Au milieu des rapports croissants d’accidents vasculaires cérébraux chez les personnes de moins de 60 ans, une nouvelle étude suggère que le risque dans les groupes d’âge plus jeunes pourrait être déterminé par leur groupe sanguin.

2. Nouvelle direction : La course à la direction des conservateurs britanniques se termine aujourd’hui, ouvrant la voie à un nouveau Premier ministre lundi. Si la favorite Liz Truss bat Rishi Sunak comme on s’y attend, elle affrontera une scène tout droit sortie des années 1980 : récession imminente, troubles industriels et délabrement urbain.

3. Taxe sur le sucre : Une nouvelle taxe sur les boissons sucrées vendues à Terre-Neuve-et-Labrador est entrée en vigueur, mais tout le monde ne pense pas que ce soit une bonne idée.

4. Réponse à Monkeypox : Alors que la nouvelle année scolaire démarre, les universités de tout le pays cherchent à lutter contre la variole du singe. Les responsables de la santé publique ont récemment signalé un ralentissement de la propagation des cas, mais les experts affirment que le risque reste élevé sur les campus.

5. Train à tubes sous vide : Une entreprise canadienne a dévoilé des plans pour un véhicule de style train entièrement électrique qui pourrait voyager à 1 000 kilomètres à l’heure et, selon elle, coûterait moins cher qu’un billet d’avion pour voyager.

Encore une chose…

Tendances plus « silencieuses » : Renseignez-vous sur les signes révélateurs d’un licenciement silencieux et d’autres pratiques de travail silencieuses.