5 choses à savoir sur CTVNews.ca pour le mercredi 7 septembre 2022 : taux d’intérêt, COVID-19 persiste, vidéo Titanic

On s’attend à ce que la Banque du Canada augmente à nouveau son taux directeur, on en apprend davantage sur les victimes des attentats à l’arme blanche de la Saskatchewan et un nouveau rapport prédit une augmentation alarmante de la démence. Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée. 1. Augmentation tarifaire : La Banque du Canada devrait relever son taux directeur pour la cinquième fois, dans un contexte d’inflation historiquement élevée. Un expert dit s’attendre à “une hausse des taux assez importante”. 2. Victimes poignardées : Un premier intervenant et un veuf de 77 ans font partie des victimes identifiées dans un saccage au couteau en Saskatchewan qui a coûté la vie à 10 personnes et en a blessé 18 autres. 3. COVID-19 persistant : Le coronavirus est-il en voie de disparition ? Vous pourriez le penser, mais les scientifiques disent non, prédisant que cela persistera loin dans le futur. 4. Augmentation de 65 % : Un nouveau rapport de la Société Alzheimer du Canada prévoit que près d’un million de personnes au pays vivront avec la démence d’ici la fin de la décennie. 5. Clarté sans précédent : De nouvelles images ont été publiées montrant l’épave du RMS Titanic comme on ne l’a jamais vue auparavant : en qualité 8K, la résolution d’écran la plus élevée actuellement disponible. Encore une chose… Paralysie faciale: Justin Bieber a suspendu sa tournée mondiale pour des raisons de santé suite à son diagnostic de Ramsay Hunt.

