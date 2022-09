5 choses à savoir sur CTVNews.ca pour le mardi 6 septembre 2022 : Sask. coups de couteau, Liz Truss, travailleurs de la santé

Police en Saskatchewan. ont annoncé la mort de l’un des suspects dans l’attaque de masse meurtrière de dimanche, Liz Truss est sur le point de devenir le prochain premier ministre du Royaume-Uni, et les pénuries de travailleurs de la santé deviennent aiguës au Canada. Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée. 1. Sask. mise à jour poignardante : La GRC a déclaré que l’un des suspects du saccage mortel de dimanche, Damien Sanderson, a été retrouvé mort lundi à la nation crie de James Smith. Son frère, Myles Sanderson, est toujours en fuite. 2. Dossiers de libération conditionnelle : Selon un document de la Commission des libérations conditionnelles du Canada datant de février, Myles Sanderson a été libéré avec une réprimande et la suggestion qu’il “contribuerait à la protection de la société en facilitant votre réintégration dans la société en tant que citoyen respectueux des lois”. 3. Le prochain Premier ministre britannique : Liz Truss est sur le point de devenir le prochain Premier ministre britannique après avoir remporté la direction du Parti conservateur britannique, promettant de prendre des mesures contre la crise du coût de la vie dans le pays. 4. Pénuries de travailleurs de la santé : Près de deux ans et demi après le début de la pandémie de COVID-19, l’énigme de la dotation en personnel dans les hôpitaux canadiens, initialement motivée par des taux d’infection élevés, s’est transformée en un défi de main-d’œuvre aigu. 5. Lune des moissons : Septembre démarre avec une pleine lune brillante, la lune des récoltes, qui illuminera le ciel vendredi soir. Encore une chose… Haut d’esprit : Une nouvelle étude suggère que les consommateurs de cannabis sont tout aussi motivés que les autres et que le stéréotype du “lazy stoner” n’a aucun fondement scientifique.

