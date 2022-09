5 choses à savoir sur CTVNews.ca pour le mardi 20 septembre 2022 : Reine Elizabeth II, Serial, Justin Trudeau

Un aperçu de la suite pour la famille royale maintenant que la reine Elizabeth II a été inhumée, le premier ministre Justin Trudeau chante la reine avant les funérailles du défunt monarque et le sujet d’un podcast emblématique sur le vrai crime est publié. Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée.

1. Nouvelle ère: Après des jours de deuil après la mort de la reine Elizabeth II, un sentiment de finalité s’est installé au Royaume-Uni et dans le Commonwealth après ses funérailles d’État lundi. Quelle est la prochaine étape pour la famille royale?

2. Est-ce la vraie vie ?: Le Premier ministre canadien Justin Trudeau n’est pas un pauvre garçon issu d’une famille pauvre, mais cela ne l’a pas empêché d’essayer de chanter “Bohemian Rhapsody” de Queen dans un piano-bar d’hôtel à Londres, au Royaume-Uni, avant les funérailles de la reine Elizabeth II.

3. Cas ‘série’: Un juge américain a ordonné lundi la libération d’Adnan Syed après avoir annulé la condamnation de Syed pour le meurtre en 1999 du lycéen Hae Min Lee – une affaire qui a été relatée dans le podcast à succès “Serial”.

4. Pouvoir des étoiles : Lors d’un voyage destiné à attirer l’attention internationale sur la crise humanitaire en cours au Pakistan, le Comité international de secours a annoncé qu’Angelina Jolie se rendrait dans le pays ravagé par les inondations.

5. Avis aux noctambules : Si vous préférez vous coucher et vous lever plus tard, une nouvelle étude a révélé que vous pourriez être plus à risque de diabète de type 2 et de maladie cardiaque.

Encore une chose…

Le déclin des dinosaures : Étaient-ils déjà en voie de disparition, avant que l’astéroïde ne frappe ? Peut-être, selon de nouveaux enregistrements fossiles d’œufs de dinosaures en provenance de Chine.