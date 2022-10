5 choses à savoir sur CTVNews.ca pour le lundi 24 octobre 2022 : Boris Johnson, Brésil, magasinage des Fêtes

Boris Johnson n’est plus en lice pour être le prochain Premier ministre du Royaume-Uni, un politicien brésilien tire avec un fusil et lance des grenades sur la police alors qu’ils tentent de l’arrêter, et les Canadiens devraient être à l’affût des rabais trompeurs en cette période de magasinage des Fêtes. Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée.

1. Boris tire sa révérence: L’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson annonce qu’il ne se présentera pas à la tête du Parti conservateur, mettant fin à une tentative de courte durée et très médiatisée de reprendre le travail dont il a été évincé il y a trois mois.

2. Siège de plusieurs heures: Un politicien brésilien attaque des agents de la police fédérale qui cherchent à l’arrêter à son domicile, provoquant un siège de plusieurs heures qui a provoqué l’alarme et une bousculade pour une réponse au plus haut niveau du gouvernement.

3. Série mondiale : Après leur course parfaite en séries éliminatoires, Houston ouvre la Série mondiale à domicile vendredi soir contre les Phillies de Philadelphie, qui ont battu San Diego pour clôturer le meilleur des sept NLCS en cinq matchs.

4. Attaque artistique : Dimanche, des manifestants pour le climat ont jeté de la purée de pommes de terre sur un tableau de Claude Monet dans un musée allemand, n’endommageant pas l’œuvre d’art dans leur protestation contre l’extraction de combustibles fossiles.

5. Magasinage des Fêtes: Alors que l’inflation continue de peser sur les dépenses des Canadiens, un expert du commerce de détail affirme que des rabais trompeurs basés sur des prix réguliers plus élevés pourraient induire les acheteurs en erreur cette saison des fêtes.

Encore une chose…

L’heure de dormir: Dormir moins de cinq heures chaque nuit pourrait vous exposer à de multiples maladies chroniques, selon une étude.

