5 choses à savoir sur CTVNews.ca pour le jeudi 6 octobre 2022 : Jacob Hoggard, Hockey Canada, banques alimentaires

Jacob Hoggard est poursuivi par la femme ontarienne qu’il est reconnu coupable d’agression sexuelle, Tim Hortons et la Banque Scotia disent tous deux qu’ils ne parraineront pas Hockey Canada cette saison, et les banques alimentaires ressentent la crise en raison d’un manque de dons alimentaires et d’une inflation élevée. Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée.

1. Jacob Hogard: La femme d’Ottawa que l’ancien leader de Hedley, Jacob Hoggard, a été reconnu coupable d’agression sexuelle dit qu’elle le poursuit maintenant pour 2,8 millions de dollars.

2. Parrainages abandonnés: Tim Hortons et la Banque Scotia prolongent les boycotts de commandites de Hockey Canada, tandis que Hockey Québec dit qu’il ne transférera pas de fonds à l’organisation nationale.

3. Banques alimentaires: À l’approche de la période des Fêtes, les banques alimentaires partout au Canada ont désespérément besoin de dons en raison du nombre croissant de personnes dans le besoin.

4. Tournage en garderie : Un ancien policier a tué plus de 30 personnes, dont 22 enfants, lors d’une fusillade dans l’est de la Thaïlande jeudi, puis a abattu sa femme et son enfant à leur domicile avant de retourner son arme contre lui-même, selon la police.

5. Grosse prise : Le propriétaire d’une maison de vente aux enchères de souvenirs sportifs a offert 2 millions de dollars pour le 62e coup de baseball d’Aaron Judge, record de la Ligue américaine, mais le fan qui l’a attrapé n’est pas impatient de vendre.

Encore une chose…

Purificateur bricolage: Ce purificateur d’air à faire soi-même coûte beaucoup moins cher qu’un purificateur HEPA, et des études indiquent qu’il fonctionne.

La Corsi-Rosenthal Box est un purificateur d’air DIY. Certains rendent le leur adapté aux enfants en ajoutant des éléments de design uniques, tandis que d’autres font preuve de créativité dans la façon de les transporter du bureau à la classe. (à gauche : @roofeo24 sur Twitter, à droite : James Andrew Smith)