5 choses à savoir sur CTVNews.ca pour le jeudi 3 novembre 2022 : Justin Trudeau, Doug Ford, les dépenses de santé

1. “Mauvais et inapproprié”: Le premier ministre Justin Trudeau dit au premier ministre de l’Ontario Doug Ford lors d’un appel que son utilisation préventive de la clause dérogatoire dans la législation visant à empêcher les travailleurs de l’éducation de faire la grève est « erronée et inappropriée ».

2. Exclusif : L’avocat à la tête d’un éventuel recours collectif contre le “Freedom Convoy” veut élargir la liste des accusés pour inclure tous les camionneurs qui ont occupé Ottawa plus tôt cette année, ainsi que toute personne qui a fait un don pour financer la manifestation.

3. Dépenses de santé: Le Canada devrait atteindre 331 milliards de dollars en dépenses de santé en 2022, selon de nouvelles estimations, mais la forte augmentation des dépenses causée par la pandémie semble diminuer – malgré les taux d’hospitalisation COVID-19 supérieurs à ceux de 2021.

4. Mise à jour économique : La ministre des Finances, Chrystia Freeland, doit déposer sa mise à jour budgétaire de mi-année à la Chambre des communes aujourd’hui, axée fortement sur la stimulation des investissements dans les industries canadiennes de l’énergie propre en réponse aux nouvelles incitations fiscales américaines promulguées l’été dernier.

5. Aggravation de la compagnie aérienne : Voler ces jours-ci peut être assez frustrant, mais imaginez si vous craigniez également d’être blessé à chaque fois que vous montez dans un avion. C’est ce que ressentent un nombre croissant de passagers voyageant en fauteuil roulant.

Encore une chose…

Le carburant: Comment la faible offre de diesel aux États-Unis pourrait affecter le Canada.

Les prix d’un litre de diesel et de diverses qualités d’essence sont affichés sur une pompe à essence dans une station Petro-Canada, à Burnaby, en Colombie-Britannique, le mercredi 2 mars 2022. LA PRESSE CANADIENNE/Darryl Dyck