5 choses à savoir sur CTVNews.ca pour le jeudi 27 octobre 2022 : Crypto king, immobilier, RSV

Une motion du Bloc Québécois pour rompre les liens avec la monarchie échoue, de nouveaux détails émergent dans l’affaire du “crypto king”, et expliquant le virus respiratoire RSV et ses symptômes. Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée.

1. Motion du Bloc: Une motion du Bloc québécois appelant le Canada à rompre ses liens avec la monarchie a échoué mercredi, après que le chef du Bloc Yves-François Blanchet a forcé les députés à voter pour savoir si le gouvernement fédéral ne devrait plus être lié à ce qu’il a qualifié de “incroyablement raciste” et ” institution « archaïque ».

2. “Le roi des cryptos”: Un “roi de la cryptographie” autoproclamé de l’Ontario a failli être arrêté deux fois après que le jeune homme de 23 ans a refusé de remettre sa Rolex, son Audi et son téléphone portable incrustés de diamants à un syndic de faillite.

3. Défis des acheteurs de maison: Une autre hausse des taux d’intérêt marque un pas de plus dans le parcours de la Montréalaise Elyse Gamache-Belisle vers l’accession à la propriété et met en lumière les défis auxquels sont confrontés les acheteurs potentiels.

4. Tueur condamné : La Saskatchewan a lancé sa session législative d’automne mercredi avec un discours du Trône sévère contre le crime présenté tandis que Colin Thatcher, qui a purgé 22 ans pour le meurtre de son ex-femme JoAnn Wilson, siégeait à la chambre.

5. Compte de la faim : Banques alimentaires Canada affirme que le nombre de personnes utilisant les banques alimentaires à travers le pays a atteint un niveau record plus tôt cette année

Encore une chose…

Qu’est-ce que le VRS ?: Voici ce que vous devez savoir sur le virus respiratoire et les symptômes les plus courants.

Cette photo de 1981 fournie par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) montre une micrographie électronique du virus respiratoire syncytial, également connu sous le nom de RSV. (CDC via AP)