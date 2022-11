5 choses à savoir sur CTVNews.ca pour le jeudi 17 novembre 2022 : Cold case, cannabis, Canada-Chine

Des restes humains trouvés dans un parc de la Colombie-Britannique ont été identifiés comme étant ceux d’une femme tuée il y a plus de 30 ans, les Canadiens ont perdu plus de 131 milliards de dollars en investissant dans des entreprises de cannabis et ce qui se dit à Ottawa au sujet de l’échange du premier ministre Justin Trudeau au G20 avec le président chinois Xi Jinping. Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée.

1. Cas froid: Des gendarmes de Prince George, en Colombie-Britannique, affirment que des restes humains trouvés dans un parc de la ville ont été identifiés comme étant ceux d’une femme tuée il y a plus de 32 ans.

2. En fumée: Les Canadiens qui ont investi dans des entreprises de cannabis ont perdu plus de 131 milliards de dollars, selon les données recueillies par le cabinet d’avocats Miller Thomson, qui a calculé les pertes totales de 183 producteurs de cannabis cotés en bourse et agréés.

3. “Réprimandé” et “agité”: Des images rares du premier ministre Justin Trudeau s’entretenant avec le président chinois Xi Jinping en marge d’une réunion du G20 ont été capturées en Indonésie. Du langage corporel des deux leaders mondiaux à la politique de l’interaction, voici ce que les experts disent de l’échange.

4. Hausse des coûts : Les hausses de prix dans les épiceries continuent de dépasser l’inflation, atteignant 11 % en octobre. Voici un tour d’horizon des denrées alimentaires avec les hausses de prix les plus élevées d’un mois à l’autre.

5. Infections animales : Une nouvelle base de données mondiale offre un aperçu de l’impact de la pandémie sur la faune, en suivant des milliers d’infections au COVID-19 chez 31 espèces animales distinctes dans 39 pays.

Petits colis: Ces 25 petites villes ont été nommées les meilleures au Canada.

