5 choses à savoir sur CTVNews.ca pour le 11 novembre 2022 : Jour du Souvenir, abordabilité du logement, COVID

Des cérémonies du jour du Souvenir ont lieu partout au Canada aujourd’hui, un résident canadien bloqué à l’étranger depuis deux mois a désespérément besoin d’aide et les responsables fédéraux de la santé exhortent les gens à porter à nouveau des masques à l’intérieur. Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée.

1. N’oublions pas. Les Canadiens se rassembleront devant des cénotaphes et des monuments partout au pays aujourd’hui pour souligner le jour du Souvenir.

2. Résident canadien bloqué: Une résidente canadienne est bloquée à l’étranger depuis deux mois après que ses documents de voyage ont été volés dans un aéroport turc. Elle essaie désespérément d’obtenir de l’aide du gouvernement canadien pour rentrer chez elle.

3. “Je pensais que c’était une blague”: Une Ontarienne dit qu’elle ne savait pas que sa maison se trouvait dans un quartier patrimonial de Markham lorsqu’elle l’a reconstruite après l’incendie, et maintenant on lui dit d’annuler les changements.

4. Masquage à l’intérieur: Les responsables fédéraux de la santé exhortent les Canadiens à porter des masques faciaux à l’intérieur et à continuer de suivre d’autres précautions de santé publique pour réduire l’impact d’une vague automnale de cas de grippe, de VRS et de COVID-19 sur les hôpitaux et les personnes vulnérables.

5. Vous avez du mal à acheter une maison ?: Un nouveau sondage révèle que les Canadiens classent le logement abordable parmi les principaux problèmes auxquels le pays est confronté, affirmant que la discrimination et l’offre contribuent au problème.

Encore une chose…

Sensationnel: Les basses fréquences ne peuvent pas être entendues, mais elles peuvent enflammer la piste de danse, selon une nouvelle étude.

Les gens dansent au lieu, club et centre culturel Paradiso pop, à Amsterdam, le samedi 25 septembre 2021. (AP Photo/Peter Dejong)