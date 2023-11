5 choses à savoir pour le 9 novembre : débat du GOP, enquête de destitution, Israël, grève des acteurs, Meta

CNN

Une ville du Mississippi est désormais au centre d’une enquête du ministère de la Justice suite à des allégations de racisme et de représailles de la part de la police. Les autorités fédérales évaluent une multitude de cas alléguant une mauvaise conduite de la police et des arrestations inappropriées par des agents du service de police de Lexington. Cela survient un an après que le chef de la police de Lexington a été licencié pour avoir prétendument utilisé des insultes racistes et homophobes enregistrées sur des enregistrements audio.

Voici ce que vous devez savoir d’autre pour Soyez à jour et continuez votre journée.

Cinq candidats républicains à la présidentielle se sont affrontés mercredi soir à Miami. troisième débat primaire du cycle électoral de 2024 alors qu’ils rivalisaient pour être une alternative au favori du parti, l’ancien président Donald Trump. Parmi les candidats au combat, l’ancien gouverneur de Caroline du Sud Nikki Haley, le gouverneur de Floride Ron DeSantis et Vivek Ramaswamy ont dominé le débat alors qu’ils échangé des barbes entre eux et a appelé à un nouveau leadership. La politique étrangère était une préoccupation majeure puisque les candidats ont tous promis leur soutien à Israël et se sont unis pour s’opposer au Hamas, à l’Iran et à la Chine. Trump a sauté le débat – comme il l’a fait pour les deux précédents. Au lieu de cela, il était en tête d’affiche de son propre rassemblement à quelques kilomètres de là, dans la région de Miami.

Le comité de surveillance de la Chambre mercredi Hunter et James Biden ont été assignés à comparaître, fils et frère du président Joe Biden, alors que les républicains de la Chambre des représentants continuent de chercher à savoir si le président a commis un délit passible de destitution en relation avec les relations commerciales étrangères de sa famille. C’est la première fois que le panel assigne directement à comparaître des membres de la famille Biden alors qu’ils accélèrent leur enquête de mise en accusation dans le président. Les républicains ont déclaré que, sur la base des informations qu’ils ont reçues, les membres de la famille Biden ont reçu au total plus de 24 millions de dollars de ressortissants étrangers sur environ cinq ans, notamment de pays comme la Chine, la Russie, l’Ukraine, la Roumanie et le Kazakhstan. Les Biden nient ces allégations.

Israël prétend avoir détruit 130 puits de tunnel du Hamas au milieu d’une « expansion » de ses opérations terrestres à Gaza. “Les soldats contrecarrent l’infrastructure terroriste du Hamas”, a déclaré l’armée israélienne, en réponse aux attaques de l’ONU. accusations de crimes de guerre. Israël a déclaré la guerre au Hamas le 7 octobre après que des militants ont tué 1 400 personnes en Israël et en ont kidnappé environ 240 autres, selon l’armée israélienne. L’attaque israélienne qui a suivi contre Gaza a a plongé la bande dans la crise, avec des déplacements massifs et de graves pénuries de nourriture, d’eau, de carburant et de fournitures médicales. Les attaques israéliennes ont tué au moins 10 500 personnes et blessé plus de 26 000 autres à Gaza depuis le début de la guerre, selon un rapport publié mercredi par le ministère palestinien de la Santé, contrôlé par le Hamas, à partir de sources dans l’enclave.





Les acteurs hollywoodiens retournent au travail après parvenir à un accord de principe avec les principaux studios de télévision mercredi, mettant fin à la grève historique. L’épuisante grève des acteurs a interrompu la production dans l’ensemble de l’industrie pendant près de quatre mois pendant que le syndicat négociait avec les studios sur de meilleurs salaires et d’autres questions. Les termes de l’accord n’ont pas été immédiatement divulgués, mais dans un déclaration aux membres, le syndicat a qualifié la portée de l’accord d’un milliard de dollars d’« extraordinaire », notant qu’il comprend des augmentations significatives des salaires minimums, des protections contre l’IA et une prime de participation au streaming, ainsi que de meilleurs avantages sociaux. “Nous sommes parvenus à un contrat qui permettra aux membres de la SAG-AFTRA de toutes les catégories de bâtir des carrières durables”, a déclaré le syndicat à ses membres.





Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, fait face à des allégations selon lesquelles il aurait personnellement et à plusieurs reprises rejeté les propositions visant à améliorer la santé mentale des adolescents sur Facebook et Instagram. Selon documents nouvellement descellés, Zuckerberg a rejeté une proposition de ses hauts dirigeants qui aurait désactivé les soi-disant « filtres de beauté » d’Instagram. Les critiques affirment que la technologie de modification du visage nuirait à la santé mentale des adolescents en favorisant des attentes irréalistes en matière d’image corporelle, mais Zuckerberg a affirmé qu’il y avait une « demande » pour les filtres et qu’il n’avait vu « aucune donnée » suggérant qu’ils étaient nocifs. D’autres allégations récemment dévoilées dans le procès accusent Meta de exploiter la psychologie des cerveaux des adolescents et allèguent que Zuckerberg lui-même a fixé pour objectif à l’entreprise d’augmenter le temps que les utilisateurs passent sur Instagram.

1 283

C’est le nombre de rapports faisant état de préjugés anti-arabes et islamophobes que le Conseil sur les relations américano-islamiques a reçus le mois dernier, selon de nouvelles données. Le plus grand groupe de défense des musulmans du pays, appelé augmentation des incidents de partialité « effroyable » et « sans précédent », alors que la violence continue de s’intensifier entre Israël et le Hamas.

“Le président n’a pas de priorité plus élevée que la sécurité du personnel américain.”

— Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, publiant une déclaration mercredi après que le président Biden a dirigé des frappes aériennes en Syrie ciblant le Corps des Gardiens de la révolution islamique iraniens et les groupes affiliés. Les grèves heurté un entrepôt On pense qu’il abritait des armes utilisées dans « de nombreuses frappes aériennes qui ont eu lieu contre nos forces ici dans la région », a déclaré un haut responsable militaire. Le responsable a ajouté qu’ils étaient « très certains » que les frappes de mercredi « n’ont pas entraîné de pertes civiles ».

Comment la sieste affecte votre cerveau

La recherche montre que les personnes qui font souvent la sieste ont un cerveau plus fort que celles qui ne le font pas. Regarde cette video pour découvrir les bienfaits pour la santé d’une sieste rapide.