5 choses à savoir pour le 30 janvier : bataille frontalière, Moyen-Orient, Harvard, famille royale, cuisinières à gaz

De nombreux magasins enferment leurs produits derrière des vitrines transparentes pour éviter le vol, mais les Américains sont de plus en plus irrités par l’expérience d’achat compliquée. Certains magasins testent désormais une nouvelle façon de permettre aux clients ouvrir les écrans avec leur téléphone au lieu d’attendre qu’un employé les déverrouille.

Voici ce que vous devez savoir d’autre pour Soyez à jour et continuez votre journée.

Les républicains de la Chambre des représentants tiendront aujourd’hui une révision de leurs articles de mise en accusation contre le secrétaire du Département de la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, se rapprochant ainsi de la prise du pouvoir. étape rare de mise en accusation d’un responsable du Cabinet. Certains législateurs républicains affirment que Mayorkas a commis des crimes et des délits graves pour sa gestion de la frontière américano-mexicaine, même si plusieurs constitutionnalistes ont déclaré que les preuves n’atteignaient pas cette barre haute. Le ministère de la Sécurité intérieure a également fustigé les républicains de la Chambre des représentants à propos du prochain vote en commission, le qualifiant de « farce » et de « détournement d’autres priorités vitales en matière de sécurité nationale ». Dans le même temps, l’ancien président Donald Trump vise à faire dérailler un accord bipartisan sur la questionaffirmant qu’il adopterait des politiques frontalières bien plus draconiennes que celles envisagées.





Le président Joe Biden a rencontré lundi des conseillers en sécurité pour déterminer comment réagir à l’attaque de drone en Jordanie qui a eu lieu. militaires américains tués et blessés le dimanche. Biden a déclaré que la réponse américaine serait probablement plus puissante que les précédentes frappes de représailles américaines en Irak et en Syrie, même si le Pentagone et la Maison Blanche restent prudents. ne pas télégraphier les projets de l’administration. Ailleurs au Moyen-Orient, le Premier ministre du Qatar affirme que les négociations sur les otages et le cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas font « de bons progrès pour remettre les choses en ordre et au moins pour jeter les bases de la voie à suivre ». Le Hamas a déclaré aujourd’hui que c’était revoir le cadre pour un éventuel accord mais souhaite le retrait complet des forces israéliennes de Gaza.





Une plainte fédérale pour droits civiques a été déposée lundi contre l’Université Harvard au nom d’étudiants musulmans et palestiniens qui affirment que l’école n’a pas réussi à les protéger contre harcèlement et intimidation. La plainte allègue que les étudiants ont été confrontés à « un harcèlement généralisé et des attaques racistes, notamment du doxxing, du harcèlement criminel et des agressions, simplement parce qu’ils sont palestiniens, musulmans et partisans des droits des Palestiniens ». Harvard a refusé de commenter. Lundi également, le Conseil sur les relations américano-islamiques a déclaré que les États-Unis étaient confrontés à une vague « implacable » de haine anti-musulmane et anti-palestinienne depuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. L’organisation a déclaré avoir reçu plus de 3 500 plaintes pour préjugés et discrimination d’octobre à décembre 2023.

Le roi d’Angleterre Charles III et Catherine, princesse de Galles, se remettent tous deux bien de leurs récents séjours à l’hôpital. Le palais de Buckingham a déclaré que le roi Charles avait été sorti d’un hôpital à Londres après avoir subi un traitement pour une hypertrophie de la prostate. Le monarque de 75 ans s’est dit “reconnaissant pour tous les aimables messages qu’il a reçus ces derniers jours”. Le palais de Kensington a également annoncé que Catherine, princesse de Galles, avait quitté le même hôpital de Londres et était rentrée chez elle à Windsor pour poursuivre ses soins. convalescence après une chirurgie abdominale. “La famille galloise continue d’être reconnaissante pour les bons vœux qu’elle a reçus du monde entier”, a déclaré un porte-parole du palais de Kensington.





Le ministère de l’Énergie affirme que la grande majorité des cuisinières à gaz sur le marché répondent aux nouvelles normes d’efficacité énergétique du président Biden. En d’autres termes, les cuisinières à gaz ne sera pas interdit aux États-Unis de si tôt. Cela survient après qu’un responsable de l’administration Biden ait déclenché une tempête de feu il y a un an lorsqu’il a suggéré que la Commission de sécurité des produits de consommation pourrait interdire les cuisinières à gaz parce qu’elles ont été lié à l’asthme infantile. Cependant, l’agence a déclaré cette semaine que 97 % des cuisinières à gaz répondent déjà aux nouvelles normes visant à réduire les émissions nocives de dioxyde de carbone. Au moins 77 % des cuisinières électriques à toit lisse répondent également aux nouvelles normes.

Imran Khan condamné à 10 ans de prison

L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a été condamné à 10 ans de prison pour avoir divulgué des secrets d’État, a déclaré aujourd’hui son parti politique dans un communiqué. Khan, qui a accédé au pouvoir en 2018 avant son éviction en 2022, est en prison depuis août après avoir été reconnu coupable de corruption.

Joni Mitchell se produira pour la première fois aux Grammy Awards à 80 ans

Il y a une première fois pour tout ! L’auteur-compositeur-interprète légendaire Joni Mitchell faire ses débuts en tant qu’artiste aux Grammy Awards dimanche à 80 ans.

Des chercheurs signalent la première observation d’un grand requin blanc nouveau-né

Des images de drone tournées au large des côtes de la Californie du Sud pourraient avoir permis la première observation d’un grand requin blanc nouveau-né à l’état sauvage.

Un tableau volé restitué à son propriétaire légitime après plus de 50 ans

Un tableau plus ancien que la Constitution américaine a été rendu à son propriétaire plus de 50 ans après avoir été volé par des gangsters, selon le FBI.

Les dangers de trouver l’amour en ligne en tant que femme queer au Nigeria

Des milliers de femmes, d’hommes et de personnes non binaires queer sont ciblés et capturés en ligne au Nigeria – une pratique connue localement dans la région sous le nom de « kito ». Quelques victimes ont partagé leurs histoires déchirantes avec CNN.

Le retour de la corrida accompagné de manifestations à Mexico

Des militants des droits des animaux ont récemment est descendu dans les rues de Mexico pour protester contre le retour de la corrida dans la capitale après presque deux ans.

9 800 $

C’est le prix moyen d’un billet pour le prochain match du Super Bowl entre les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco. selon TickPick. Ces prix faramineux feront du match du 11 février le Super Bowl le plus cher jamais enregistré.

“Que les célébrations commencent.”

— Le Comité olympique et paralympique américainpubliant un communiqué lundi après que la patineuse artistique russe Kamila Valieva a été interdite de sport pendant quatre ans pour violation des règles antidopage avant les Jeux olympiques d’hiver de 2022. L’interdiction du jeune de 17 ans comprend « la disqualification [of] tous les résultats compétitifs » obtenus par Valieva depuis le test positif. Cela signifie que l’équipe américaine de patinage artistique recevra une médaille d’or pour son épreuve par équipe aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin en 2022, près de deux ans après la compétition.

Les rencontres ne sont pas bon marché

Aux États-Unis, les célibataires dépensent une grosse somme d’argent pour sortir ensemble, selon les experts en consommation. Regarde cette video pour voir comment une chaîne de restaurants américaine essaie d’aider à couvrir les dépenses liées aux soirées hebdomadaires.