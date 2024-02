5 choses à savoir pour le 14 février : mise en accusation, grève de la Saint-Valentin, intempéries, otages de Gaza, Covid-19

CNN

La Chambre dirigée par les Républicains a destitué le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, lors d’un vote historique mardi. Il est le premier secrétaire de cabinet à être destitué depuis près de 150 ans. Le total des voix était de 214 contre 213, trois républicains se rangeant du côté des démocrates. Les Républicains accusent Mayorkas d’avoir commis des crimes et des délits graves dans sa gestion de la crise des migrants à la frontière américano-mexicaine, même si les experts constitutionnels ont déclaré que les preuves n’atteignaient pas cette barre haute. Les experts disent également qu’il est très peu probable que Mayorkas soit inculpé au Sénat contrôlé par les démocrates, même s’il reste à voir comment le parti envisage de traiter les accusations sur le plan procédural.

Des milliers de chauffeurs de covoiturage aux États-Unis et au Royaume-Uni envisagent de faire grève aujourd’hui pour lutter contre les salaires et les conditions de travail. Le groupe de campagne Justice for App Workers a précédemment déclaré dans un article de blog que les chauffeurs d’Uber et Lyft, ainsi que les chauffeurs-livreurs de DoorDash, en avaient « marre de travailler 80 heures par semaine juste pour joindre les deux bouts ». Le groupe, qui affirme représenter 130 000 chauffeurs et livreurs sur la côte Est et le Midwest, a écrit que ses membres prévu d’arrêter de faire des courses vers et depuis tous les aéroports de 10 villes, dont Chicago et Miami, pendant deux heures aujourd’hui. Au Royaume-Uni, un autre groupe de campagne a déclaré que plus de 3 000 chauffeurs-livreurs de nourriture devraient faire grève pendant cinq heures.

Une tempête hivernale forte et rapide a déversé plusieurs centimètres de neige sur le nord-est mardi, marquant le jour le plus enneigé à New York depuis deux ans. Plus de 3 pouces ont recouvert Central Park à New York et au moins 15 pouces ont été signalés dans certaines parties du Connecticut, du New Jersey et de la Pennsylvanie. Depuis, la neige a diminué dans de nombreuses régions, mais des avertissements d’inondations côtières restent en vigueur dans toute la région. Des milliers de personnes sont confrontés à des pannes de courant et les voyages aériens sont entravés. Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a déclaré qu’au moins 250 accidents de voiture avaient été signalés à la police dans son État.



Des acteurs clés d’Israël, du Qatar, de l’Égypte et des États-Unis se sont réunis au Caire pour discuter de la libération des otages israéliens détenus par le Hamas à Gaza. Les pourparlers ont été « productifs » et « sérieux », mais n’ont pas abouti à une avancée susceptible d’aboutir à un accord final, a déclaré un responsable américain. Les négociations se poursuivront, a ajouté le responsable. Un deuxième responsable américain a déclaré que le principal point de désaccord entre les parties concerne le rapport entre les prisonniers palestiniens et les otages qui seraient libérés dans le cadre de l’accord. Selon le porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hagari, le nombre total d’otages restant à Gaza est de 134. Sur ce nombre, 130 proviennent de l’attaque du Hamas du 7 octobre – avec 29 morts et 101 seraient en vie.



Le CDC devrait modifier ses directives d’isolement du Covid-19 ce printemps pour dire que les gens n’ont plus besoin de s’isoler une fois qu’ils n’ont plus de fièvre pendant 24 heures et que leurs symptômes sont légers ou s’améliorent, selon un rapport du Washington Post. Depuis 2021, le CDC a déclaré que les gens devraient s’isoler pendant au moins cinq jours s’ils sont testés positifs pour Covid-19, puis continuer à porter un masque. Les lignes directrices mises à jour permettraient d’aligner le Covid-19 sur les lignes directrices pour d’autres virus respiratoires, comme la grippe. Les données suggèrent que le Covid-19 circule toujours à des niveaux élevés à travers les États-Unis, mais l’agence note que « les infections provoquent des maladies graves moins fréquemment qu’au début de la pandémie ».



L’Ukraine affirme avoir détruit un autre navire de guerre russe

Les renseignements militaires ukrainiens affirment avoir coulé un important navire de guerre russe lors d’une attaque de drone maritime plus tôt dans la journée. Si cela se confirmait, ce serait un coup dur pour la flotte russe de la mer Noire. L’Ukraine a revendiqué une série d’attaques contre des navires de guerre russes ces derniers mois, notamment le naufrage du navire amiral militaire russe, le Moskva, en avril 2022.

Pourquoi les bonbons de la Saint-Valentin sont-ils si chers ?

Certaines éditions de Noël de bonbons populaires sont plus chères que les versions régulières des friandises sucrées. Voici les raisons derrière les majorations.

Les téléchargements de Tinder chutent mais l’ère des applications de rencontres n’est pas encore terminée

Le nombre d’utilisateurs de Tinder diminue, mais l’amour virtuel n’est pas encore une espèce en voie de disparition.

Mickey, Minnie, Donald et Dingo de Disneyland veulent adhérer à un syndicat

Les employés de Disneyland qui incarnent divers personnages Disney dans le parc à thème cherchent à rejoindre l’Actor’s Equity Association.

Meghan, duchesse de Sussex, décroche un nouveau contrat de podcast

Voici ce que nous savons du lancement du podcast de Meghan, qui n’a pas encore été annoncé, sur Lemonada Media.

Un cousin du régime méditerranéen

Des études récentes montrent que le régime atlantique, cousin du régime méditerranéen populaire, peut aider à réduire les maladies chroniques.

3

C’est le nombre de nouvelles commandes d’avions que Boeing a enregistrées le mois dernier après l’incident de l’éclatement du bouchon de porte sur un vol d’Alaska Airlines. Cependant, le constructeur aéronautique a récemment vu trois commandes de 737 Max annulées en raison de problèmes de qualité, ce qui représente un total de zéro commande nette sur la période.

« Il est temps de trouver un terrain d’entente et de commencer à servir le peuple des États-Unis d’Amérique. »

— Le démocrate Tom Suozzi, dans un communiqué mardi après avoir remporté les élections spéciales à New York pour succéder à l’ancien représentant républicain en disgrâce George Santos. La victoire du Parti démocrate n’affectera pas le contrôle de la Chambre, mais elle réduira encore davantage la faible majorité du Parti républicain et s’avérera cruciale dans les batailles législatives à venir.

Le discours de mariage laisse le marié sans voix

Une confession du frère du marié lors de son discours de mariage a laissé les invités en haleine ! Regardez la vidéo ici.