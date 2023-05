5 choses à savoir pour aujourd’hui : Se souvenir de Tina Turner

La chanteuse légendaire Tina Turner décède à 83 ans, Ron DeSantis annonce sa candidature à l’investiture présidentielle républicaine et les chefs de parti échangent des coups à la suite du rapport de David Johnston.

Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée :

1. En souvenir de Tina Turner : Tina Turner, la chanteuse imparable qui s’est associée à son mari Ike Turner pour une série dynamique de disques à succès et d’émissions en direct dans les années 1960 et 1970 et a survécu à son horrible mariage pour triompher à l’âge mûr avec le titre « What’s Love Got to Do With ». Il, est décédé à 83 ans.

2. La course 2024 se réchauffe : Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a lancé mercredi sa campagne présidentielle de 2024 avec des mots fermes, mais une annonce désastreuse sur Twitter qui n’a pas fait grand-chose pour contrer les critiques selon lesquelles le républicain de 44 ans pourrait ne pas être prêt à affronter l’ancien président américain Donald Trump.

3. « Un piège »: Les chefs des deux plus grands partis d’opposition fédéraux rejettent l’invitation de Justin Trudeau à recevoir des habilitations de sécurité afin d’examiner l’annexe confidentielle du rapport du rapporteur spécial David Johnston, incitant le premier ministre à les accuser de se cacher derrière « un voile d’ignorance ».

4. L’industrie prise au dépourvu : Un nouveau plan visant à obliger les hôpitaux à signaler les effets indésirables des « produits de santé naturels » tels que les remèdes à base de plantes et les suppléments a surpris les fabricants.

5. Le marché immobilier canadien : Un nouveau rapport de Statistique Canada révèle qui sont les investisseurs immobiliers du Canada et où ils achètent.

Encore une chose…

Les chercheurs ont développé ce qu’ils appellent un « pont numérique sans fil » entre le cerveau et la moelle épinière qui a aidé un homme paralysé à marcher, à se tenir debout et même à monter des escaliers.

Gert-Jan, qui est paralysé, marche à l’aide d’un « pont numérique sans fil » entre son cerveau et sa moelle épinière. La technologie a fait l’objet d’une étude publiée dans la revue Nature le 24 mai 2023. (CHU de Lausanne)