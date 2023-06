5 choses à savoir pour aujourd’hui : la bataille électorale partielle de Poilievre et Bernier

De plus en plus de Canadiens souffrent d’une maladie inflammatoire de l’intestin, Meta se prépare à bloquer les nouvelles de certains Canadiens sur Facebook et Instagram, et il y a une lutte pour les électeurs conservateurs au Manitoba.

Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée.

1. Augmentation de l’IBD : Le nombre de personnes au Canada atteintes de maladies inflammatoires de l’intestin (MII) augmente rapidement et devrait atteindre 470 000 d’ici 2035, selon un nouveau rapport de Crohn et Colite Canada.

2. Réponse de Meta à C-18 : Meta se prépare à bloquer les nouvelles de certains Canadiens sur Facebook et Instagram dans le cadre d’un test temporaire qui devrait durer la majeure partie du mois.

3. Combattez pour le droit : Pierre Poilievre est parti au Manitoba pour rallier les partisans conservateurs avant une élection partielle qui, espère Maxime Bernier, le renverra au Parlement.

4. Test non invasif : Des chercheurs du département d’électronique de l’Université Carleton à Ottawa créent un dispositif de test révolutionnaire pour détecter les premiers signes de la maladie de Parkinson et de la maladie d’Alzheimer grâce à des activités biomoléculaires dans la salive d’une personne.

5. Impact du changement climatique : Un régime météorologique à venir signifie que le monde pourrait se diriger vers une période de réchauffement qui aura probablement une incidence sur les précipitations au Canada.

Encore une chose…

Une entreprise de technologie alimentaire israélienne affirme avoir imprimé en 3D le tout premier filet de poisson prêt à cuire à l’aide de cellules animales cultivées et cultivées en laboratoire.

Le poisson imprimé en 3D de Steakholder Foods est montré dans une image de la vidéo.