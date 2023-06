5 choses à savoir pour aujourd’hui : des élections partielles fédérales auront lieu

Les électeurs se préparent à voter lors de quatre élections partielles fédérales, les conseillers municipaux discutent d’un mémorial public à la suite de l’accident de la route transcanadienne au Manitoba, et plusieurs sont morts après un week-end de fusillades de masse aux États-Unis

Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée.

1. Élections partielles fédérales : Quatre nouveaux députés devraient être élus à la Chambre des communes lors d’une poignée d’élections partielles qui, selon les observateurs politiques, pourraient révéler des divisions au sein du parti conservateur et amener un nouveau cabinet libéral prometteur dans le giron.

2. Mémorial de l’accident du Manitoba : Conseillers municipaux de Dauphin, Man. discutera de la tenue d’un mémorial public pour les victimes de l’accident de la route transcanadienne jeudi. La première ministre Heather Stefanson et le surintendant de la GRC du Manitoba. Rob Lasson s’adressera également au public.

3. Dépenses publiques : Alors que la plupart des experts fiscaux conviennent que les dépenses publiques peuvent alimenter l’inflation, la recherche économique suggère que le lien entre les deux est plus complexe.

4. Week-end meurtrier aux États-Unis : Au moins six personnes, dont un soldat de l’État de Pennsylvanie, ont été tuées et des dizaines blessées dans une série de violences le week-end et de fusillades de masse à travers les États-Unis.

5. Relations Canada-Chine : L’ambassadeur du Canada en Chine insiste sur le fait que les deux pays ne sont pas des adversaires, malgré les exemples croissants de relations tendues et les allégations d’ingérence étrangère qui se sont accumulées ces derniers mois.

Encore une chose…

Voici comment les incendies de forêt commencent : des experts répondent à vos questions

Les manutentionnaires tirent le ballon Smokey Bear sur la Sixième Avenue. (Photo AP/Jeenah Moon) La foudre frappe au-dessus de la limite des arbres (Tanya Gorelova/Pexels) Le feu de forêt de Donnie Creek brûle (LA PRESSE CANADIENNE/HO-BC Wildfire Service)