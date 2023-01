5 choses à savoir pour aujourd’hui : Beaucoup de neige en réserve pour certains

Un système de tempête hivernale déferle sur le Canada, d’autres tombes potentielles sont découvertes sur le site d’un ancien pensionnat et le gouverneur de la Banque du Canada affirme que l’inflation « prend un virage ». Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée.

1. La neige se dirige vers l’est : Ce qui a commencé par de la neige légère dans certaines régions de l’Ontario mercredi s’est rapidement intensifié en une puissante tempête de neige qui se propage plus loin dans l’est du Canada.

2. “Décourageant”: Une Première nation de la Colombie-Britannique a annoncé la découverte d’au moins 66 nouvelles tombes potentielles sur le site d’un ancien pensionnat.

3. Inflation au Canada : Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, dit qu’il pense que le Canada « tourne le coin » de l’inflation, mais il n’exclut pas que le pays puisse entrer dans une « légère récession ».

4. Les trains expliqués : Les dirigeants de Via Rail doivent s’adresser aujourd’hui à un comité fédéral sur les retards qui ont affligé les voyageurs pendant les vacances.

5. Usurper l’identité des propriétaires : Les fraudeurs hypothécaires et de titres qui se font passer pour des propriétaires et des locataires ont ciblé au moins 32 propriétés en Ontario et en Colombie-Britannique, suggèrent des enquêteurs et des avertissements officiels.

Encore une chose…

Les logos de la Compagnie de la Baie d’Hudson, de Postmedia et de Hootsuite sont visibles sur cette photo composite. (CP Photo)