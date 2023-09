5 choses à savoir : Polémique sur les anciens combattants nazis, Ford parvient à un accord

Une controverse s’ensuit après qu’un ancien combattant nazi ait été applaudi au Parlement, que les travailleurs canadiens de l’automobile aient conclu un accord avec Ford et qu’un groupe de représentants affirme que le programme canadien pour étudiants internationaux est confronté à des « défis d’intégrité ».

Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée :

1. Rota s’excuse : Le président de la Chambre, Anthony Rota, a présenté ses excuses après avoir invité au Parlement un homme qui a combattu pour une unité nazie pendant la Seconde Guerre mondiale lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

2. Nouvelle donne pour les travailleurs de Ford : Cinq jours après avoir conclu une entente de principe, les membres d’Unifor ont voté ce week-end et ont ratifié de justesse une nouvelle convention collective de trois ans avec la Ford Motor Company, garantissant des augmentations de salaire historiques.

3. « Défis en matière d’intégrité » : Un groupe de sénateurs canadiens propose une série de réformes du programme des étudiants internationaux du pays qui incluent des moyens de protéger les nouveaux arrivants contre la fraude et les abus, ainsi que des réglementations et des sanctions plus sévères pour les recruteurs et les établissements d’enseignement.

4. Actualités ukrainiennes : Une frappe de drone et de missile russe près d’Odessa a endommagé des infrastructures portuaires, un silo à céréales et un hôtel abandonné et blessé une personne, tandis que les attaques contre l’Ukraine ont tué quatre civils et en ont blessé 13 au cours de la dernière journée, ont annoncé lundi des responsables ukrainiens.

5. Soins de santé pédiatriques : Au Canada, quatre enfants patients sur dix sont confrontés à des délais d’attente dangereux pour une chirurgie de la colonne vertébrale, selon un rapport qui vient d’être publié.

Encore une chose…

Même les couleurs automnales ne peuvent échapper aux impacts du changement climatique, selon des scientifiques

David Gillies, Teresa Finik et Christina Torsein, à gauche, admirent les couleurs automnales dans le parc de la Gatineau à Chelsea, au Québec, le dimanche 14 octobre 2018. LA PRESSE CANADIENNE/Justin Tang