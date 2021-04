Comité pour analyser les rapports de caillots sanguins rares chez certains ayant reçu le vaccin J&J

Un comité consultatif des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) se réunira mercredi pour analyser les rapports de caillots sanguins chez quelques personnes ayant reçu le vaccin Johnson & Johnson COVID-19, conclusions que la Food and Drug Administration (FDA) surveillera également . Les agences de santé ont publié un communiqué mardi matin recommandant une pause dans l’utilisation du vaccin « par prudence », affirmant que les caillots sanguins semblent être « extrêmement rares ». Jusqu’à présent, les CDC et la FDA examinent six cas signalés aux États-Unis. sur près de 7 millions de vaccins Johnson & Johnson administrés aux États-Unis Tous les six concernaient des femmes âgées de 18 à 48 ans, et les symptômes sont apparus six à 13 jours après la vaccination, selon les agences. Une femme est décédée et une a été hospitalisée dans un état critique. Johnson & Johnson examine également les cas avec les autorités sanitaires européennes et a décidé de retarder le déploiement de son vaccin en Europe.

Les procureurs envisagent d’inculper Kim Potter, ex-officier qui a tué Daunte Wright

Les procureurs pourraient décider dès mercredi d’inculper Kim Potter, l’ancien policier blanc qui a tué par balle Daunte Wright lors d’un arrêt de la circulation dimanche dans une banlieue de Minneapolis. La mort du Wright – un homme noir de 20 ans – a secoué le Brooklyn Center, dans le Minnesota, et déclenché plusieurs nuits de manifestations, augmentant les tensions au milieu du procès pour meurtre à proximité de Derek Chauvin, l’ancien policier de Minneapolis accusé d’avoir tué George Floyd. en mai 2020. Potter, un vétéran de 26 ans de la police du Brooklyn Center, a présenté sa lettre de démission mardi, a déclaré le maire Mike Elliott lors d’une conférence de presse. Il a dit que la ville ne lui avait pas demandé de démissionner, mais avait décidé de la renvoyer. Le chef de la police, Tim Gannon, a également démissionné. Gannon a dit qu’il croyait que Potter avait pris son arme à feu pour son Taser quand elle avait tiré sur Wright. Lors d’une conférence de presse émouvante avec l’avocat Ben Crump mardi, la famille de Wright a appelé l’officier à rendre des comptes.

Biden annoncera son plan de retrait de l’armée américaine d’Afghanistan

Le président Joe Biden annoncera mercredi son intention de déplacer toutes les forces militaires américaines hors d’Afghanistan. Toute présence militaire sera retirée d’ici le 11 septembre – le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre qui ont déclenché la plus longue guerre américaine – et plus de quatre mois de plus que la date de retrait du 1er mai négociée par l’ancien président Donald Trump. Biden ne voit « aucune solution militaire » aux problèmes en Afghanistan, a déclaré un haut responsable de l’administration. Les États-Unis vont plutôt concentrer leurs efforts sur le fait de mettre « tout le poids » du gouvernement américain derrière les efforts diplomatiques pour parvenir à un accord de paix entre les talibans et le gouvernement afghan, a déclaré le responsable, qui a accepté d’informer les journalistes sur les plans mardi à la condition de anonymat. L’annonce du retrait de Biden détaillera également « la voie à suivre en Afghanistan », a déclaré le secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki. Le retrait des plus de 3 000 soldats américains qui restent en Afghanistan débutera avant le 1er mai en coordination avec les alliés de l’OTAN. L’administration Biden a averti les talibans que toute attaque contre les États-Unis pendant le retrait entraînerait une réponse énergique, a déclaré la Maison Blanche.

Le Sénat va voter sur l’avenir du projet de loi anti-asiatique contre la haine

Le Sénat votera sur l’opportunité d’ouvrir le débat sur un projet de loi de haine anti-asiatique américain rédigé par les législateurs démocrates mercredi. Le projet de loi, nommé COVID-19 Hate Crimes Act, accélérerait l’examen des crimes haineux par le ministère de la Justice, la communauté asiatique américaine ayant vu une augmentation des incidents pendant la pandémie de coronavirus. Plus précisément, il chargerait le MJ de coordonner avec les groupes locaux d’application de la loi et les organisations communautaires pour faciliter et sensibiliser au signalement des crimes de haine. Cependant, les démocrates peuvent être confrontés à une bataille difficile, avec 60 voix nécessaires pour amener le projet de loi à un vote complet en vue de son adoption au Sénat. Les démocrates détiennent une mince majorité de 50 sièges et pourraient être confrontés à un flibustier si pas assez de républicains soutiennent la législation.

Le choix de Biden pour le chef des droits civils du DOJ participera à une audience de confirmation

Kristen Clarke, la candidate du président Joe Biden au poste de chef des droits civils du ministère de la Justice, fait face à une audience de confirmation mercredi. Si elle est confirmée, Clarke serait la première femme noire à occuper le poste. Elle devrait jouer un rôle central dans les efforts de l’administration Biden pour revigorer les enquêtes du ministère de la Justice sur les services de police, ainsi que la poursuite des crimes de haine et l’application des lois sur le droit de vote. Clarke, qui est actuellement président du Comité des avocats pour les droits civils en vertu de la loi, a précédemment déclaré que l’administration Biden doit réparer « des dommages importants » dans l’application des lois sur les droits civils.