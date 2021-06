5 choses à savoir mercredi

Biden et Poutine rencontreront les relations américano-russes au plus bas

Le président Joe Biden et le dirigeant russe Vladimir Poutine se rencontreront mercredi à Genève au milieu des tensions sur les valeurs démocratiques, les droits de l’homme et les allégations selon lesquelles Moscou serait à l’origine d’une série de cyberattaques effrontées aux États-Unis. , tandis que Poutine peut essayer de mettre en évidence la polarisation politique de l’Amérique et faire paraître Biden incompétent ou dysfonctionnel. Ce sommet devrait être plus conflictuel qu’en 2018, lorsque le président de l’époque, Donald Trump, s’est tenu aux côtés de Poutine lors d’une conférence de presse et a allègrement rejeté les évaluations de ses propres agences de renseignement sur l’ingérence présumée de la Russie dans les élections américaines de 2016.

Les frappes aériennes israéliennes visent des sites de Gaza, la première depuis le cessez-le-feu

L’aviation israélienne a effectué une série de frappes aériennes sur des sites militants dans la bande de Gaza tôt mercredi, les premières de ces raids depuis qu’un cessez-le-feu précaire a mis fin à la guerre avec le Hamas le mois dernier. Il n’y a eu aucun rapport immédiat de victimes. Mardi, des centaines d’ultranationalistes israéliens, certains scandant « Mort aux Arabes », ont défilé à Jérusalem-Est dans une démonstration de force qui menaçait de déclencher un regain de violence. Les Palestiniens de Gaza ont répondu en lançant des ballons incendiaires qui ont provoqué au moins 10 incendies en Israël. La marche a constitué un test pour le nouveau gouvernement fragile d’Israël – avec Naftali Bennett remplaçant Benjamin Netanyahu en tant que Premier ministre – ainsi que la trêve précaire qui a mis fin à la guerre de 11 jours du mois dernier entre Israël et le Hamas. Les Palestiniens considèrent la marche, destinée à célébrer la prise de Jérusalem-Est par Israël en 1967, comme une provocation. Le Hamas a appelé les Palestiniens à « résister » au défilé, dont une version a contribué à enflammer les récentes violences.

Les démocrates discuteront des prochaines étapes d’un plan d’infrastructure «à deux voies»

Les démocrates se réuniront mercredi pour discuter des prochaines étapes possibles d’un plan d’infrastructure massif « à deux voies ». Les législateurs démocrates ont déclaré qu’ils négocieraient avec les républicains un projet de loi axé sur les transports traditionnels. Cependant, si un accord ne peut être conclu, les démocrates intégreraient ces programmes dans un projet de loi climatique plus large en utilisant le « réconciliation budgétaire », une stratégie qui contourne le processus d’obstruction systématique et permet à une majorité simple d’adopter une législation. Le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y,. a déclaré aux journalistes qu’il rencontrerait mercredi les démocrates de la commission sénatoriale du budget pour élaborer une résolution définissant une voie de réconciliation. « Les deux vont de l’avant: la piste bipartite et la piste sur la réconciliation », a déclaré Schumer aux journalistes mardi. « Et nous espérons tous les deux terminer au mois de juillet. »

La Fed pourrait signaler une hausse des taux d’intérêt plus tôt alors que l’économie rebondit

Mercredi, la Réserve fédérale pourrait signaler qu’elle est susceptible d’avancer le calendrier pour assouplir les mesures de relance qu’elle a adoptées pendant la pandémie de COVID-19. Alors que l’économie progresse et que l’inflation bondit au milieu d’une forte demande et de pénuries dans la chaîne d’approvisionnement, les décideurs pourraient repousser leurs prévisions de hausse des taux d’intérêt jusqu’en 2023 à partir de 2024 au plus tôt. Le président de la Fed, Jerome Powell, peut également laisser entendre que la Fed commencera à réduire ses 120 milliards de dollars par mois d’achats d’obligations du Trésor et hypothécaires – qui aident à maintenir les taux d’intérêt à long terme – plus tôt que prévu.

D’anciens athlètes du Michigan et des étudiants demandent une action de l’école suite à des allégations d’abus sexuels

Des dizaines d’anciens joueurs de football du Michigan et d’autres étudiants qui disent avoir été agressés sexuellement par le Dr Robert Anderson tiendront mercredi une conférence de presse à l’extérieur du Michigan Stadium pour exiger une action de la direction de l’école. Anderson a été accusé d’avoir agressé sexuellement des centaines d’étudiants du Michigan au cours de son mandat à l’école, qui s’est étendu de la fin des années 1960 à 2002 et comprenait du temps en tant que médecin-chef de l’équipe de football. Anderson est décédé en 2008. La semaine dernière, deux anciens joueurs du Michigan, ainsi que Matt Schembechler, le fils de l’entraîneur emblématique Bo Schembechler, ont publiquement détaillé les abus qu’ils ont dit avoir subis en tant que patients d’Anderson. Ils ont également déclaré que Bo Schembechler avait été informé des abus mais n’avait rien fait pour les arrêter. La famille de Schembechler a nié les allégations. Des centaines d’hommes ont poursuivi l’université pour ne pas avoir arrêté Anderson. Les affaires sont actuellement en médiation devant la Cour fédérale.

Contribution : The Associated Press