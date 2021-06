5 choses à savoir mercredi

Biden tente de renouer les relations diplomatiques et affronte Poutine lors d’une visite européenne

Le président Joe Biden part mercredi pour son premier voyage à l’étranger en fonction, un blitz de huit jours qui comprendra des réunions avec des alliés clés et un grand adversaire – le Russe Vladimir Poutine. Biden assistera au sommet du Groupe des Sept à Cornwall, en Angleterre, puis se rendra à Bruxelles, en Belgique, pour un sommet de l’OTAN et une réunion avec les chefs de l’Union européenne avant de s’asseoir avec Poutine à Genève, en Suisse. Les dirigeants européens devraient trouver Biden plus cordial que son prédécesseur Donald Trump, qui a harcelé les pays de l’OTAN pour qu’ils augmentent leurs contributions financières et se sont affrontés avec l’Europe sur le changement climatique, le commerce et d’autres questions.

Les démocrates de la Chambre commenceront à rédiger une législation sur les infrastructures après la rupture des pourparlers de Biden avec le GOP

Les démocrates de la Chambre sont sur le point de commencer à rédiger une législation sur les infrastructures mercredi, quelques heures après que le président Joe Biden a déplacé les négociations sur son plan d’infrastructure qui totaliserait environ 1 000 milliards de dollars vers un groupe bipartite de sénateurs centristes après l’échec des négociations avec six républicains. La législation semble être l’une des « plusieurs voies » vers l’objectif de Biden, a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki. La rupture des négociations mardi est intervenue alors que les deux parties n’ont pas réussi à combler le fossé sur la portée de l’investissement considérable dans les infrastructures du président et sur la manière de les payer. Alors que Biden parvient à un accord bipartite, il a intensifié les pourparlers avec un groupe distinct de sénateurs comprenant les sénateurs démocrates modérés Kyrsten Sinema de l’Arizona et Joe Manchin de la Virginie-Occidentale ainsi que les sénateurs républicains Mitt Romney de l’Utah, Rob Portman de l’Ohio et Bill Cassidy de Louisiane. Selon Psaki, Biden prévoit de rester en contact avec les sénateurs par téléphone pendant son séjour en Europe.

La Cour suprême du Minnesota entendra les arguments dans l’affaire du meurtre d’un policier de Minneapolis

La Cour suprême du Minnesota entendra mercredi les plaidoiries dans l’affaire Mohamed Noor, un ancien policier de Minneapolis qui a été reconnu coupable de meurtre au troisième degré dans la mort par balle en 2017 de Justine Ruszczyk Damond, qui avait appelé le 911 pour signaler une éventuelle agression sexuelle derrière sa maison. Les avocats de Noor soutiennent qu’une cour d’appel divisée du Minnesota n’a pas suivi les précédents juridiques définissant le meurtre au troisième degré lorsqu’elle a confirmé la condamnation de Noor. La décision du tribunal a des répercussions sur une autre affaire de meurtre de policiers très médiatisée, l’ancien officier de Minneapolis Derek Chauvin ayant également été reconnu coupable de meurtre au troisième degré, ainsi que d’homicide involontaire coupable au deuxième degré, pour avoir tué George Floyd. L’avocat des droits civiques Ben Crump a comparé l’affaire Noor à l’incident avec Kim Potter. L’ancien policier du Brooklyn Center, Minnesota, a été inculpé d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort par balle en avril de Daunte Wright, un homme noir de 20 ans.

CMT Music Awards pour célébrer les plus grandes stars du pays

Carrie Underwood, Gladys Knight, Chris Stapleton et Luke Bryan se produiront aux CMT Music Awards mercredi soir (CMT, MTV, MTV2, Logo et Paramount Network, 20 h HE.) Maren Morris et Miranda Lambert mènent le peloton avec quatre nominations chacune, dont deux chacun dans le premier prix vidéo de l’année. Mickey Guyton, Kelsea Ballerini, Kane Brown et Little Big Town suivent avec trois nominations chacun. Brown revient pour accueillir pour une deuxième année, rejoint par Ballerini, un co-hôte pour la première fois. De plus, l’artiste country pionnière Linda Martell, 80 ans, recevra le deuxième prix annuel CMT Equal Play, reconnaissant son héritage en tant que l’une des premières artistes féminines noires de premier plan de la musique country. En 1969, Martell est devenue la première artiste country solo féminine noire à se produire sur le Grand Ole Opry.

Le créateur de méfaits Marvel ‘Loki’ arrive sur Disney+

Tom Hiddleston revient en tant que Loki troublant de Marvel Cinematic Universe dans une nouvelle série Disney + qui a été créée tôt mercredi. « Loki » suit le dieu nordique mercuriel après son évasion via des manigances décalées dans le temps dans « Avengers: Endgame ». Dans le premier épisode, Loki est appréhendé par la toute-puissante Time Variance Authority, où l’employé Mobius (Owen Wilson) décide d’utiliser l’anti-héros pour aider à retrouver un dangereux fugitif qui fait des ravages dans la chronologie et tue des agents de TVA. La critique de USA TODAY, Kelly Lawler, aime ce qu’elle a vu jusqu’à présent : « C’est la première série Marvel sur Disney+ à avoir une solide emprise sur son identité dès le départ. »

