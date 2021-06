5 choses à savoir mercredi

Les États accélèrent les tirs de coronavirus, l’Ohio annonce le deuxième gagnant de Vax-a-Million

Le président Joe Biden tiendra une conférence de presse à la Maison Blanche mercredi à 13 h 15 HE sur la réponse du pays au coronavirus. L’adresse intervient alors que les États continuent d’intensifier les vaccinations avant l’objectif de l’administration de faire en sorte que 70% des adultes américains reçoivent au moins une injection de COVID-19 d’ici le 4 juillet. Jusqu’à présent, 12 États ont dépassé cette référence, le dernier étant la Californie et le Maryland . Pendant ce temps, l’Ohio prévoit d’annoncer son deuxième vainqueur Vax-a-Million mercredi, lorsque la plupart des ordonnances sanitaires liées au COVID de l’État prendront fin.

La Chine signale ce qui pourrait être le premier cas humain de grippe aviaire H10N3

Un homme de 41 ans originaire de l’est de la Chine pourrait être le premier humain à contracter la souche H10N3 de la grippe aviaire, ont déclaré des responsables chinois, ajoutant que l’infection était le résultat d’une transmission accidentelle entre espèces. L’homme a été hospitalisé le 28 avril après avoir développé de la fièvre et d’autres symptômes. Il a été diagnostiqué avec l’infection le 28 mai, selon Reuters, mais est maintenant stable et prêt à sortir de l’hôpital. Les autorités chinoises ont déclaré que le risque de transmission généralisée est faible et qu’aucun autre cas humain de H10N3 n’a été signalé ailleurs dans le monde. Bien qu’il soit possible que certains virus aviaires passent des oiseaux aux humains, ils n’ont jusqu’à présent pas la capacité de se transmettre entre humains, a déclaré Jürgen Richt, directeur du Center on Emerging and Zoonotic Infectious Diseases avec les National Institutes of Health.

Les éliminatoires de la NBA comportent un trio de matchs d’élimination, alors que les incidents de fans frustrent

Les éliminatoires de la NBA se poursuivent mercredi avec trois équipes – les Memphis Grizzlies, les New York Knicks et les Washington Wizards – face à l’élimination dans leur série au meilleur des sept. Les 76ers de Philadelphie accueillent Washington avec la star Joel Embiid répertoriée comme douteuse après s’être blessé lors de la défaite de lundi. New York accueille les Hawks d’Atlanta, tandis que les Utah Jazz accueillent les Grizzlies. La plus grande question est peut-être : les fans se comporteront-ils ? Au moins six horribles incidents de fans ont entaché les séries éliminatoires jusqu’à présent. Lundi soir, un fan a été taclé après avoir couru sur le terrain de Washington, ce qui a amené l’entraîneur des Wizards Scott Brooks à faire un reproche cinglant : « Votre pensée est barbare. Restez à la maison. Nous n’avons pas besoin de vous. »

Le plus grand fournisseur de viande au monde aux prises avec une cyberattaque

JBS USA, le plus grand fournisseur de viande au monde, a fermé ses neuf usines américaines à la suite d’une cyberattaque, a confirmé USA TODAY mardi soir. Toutes les installations de conditionnement de viande de l’entreprise dans le pays ont subi des perturbations de leurs opérations, ont déclaré des responsables syndicaux. Plus tôt dans la journée, Reuters a rapporté que JBS avait également arrêté l’abattage de bétail dans des usines de plusieurs États. JBS SA du Brésil a notifié aux États-Unis une demande de rançon émanant d’une organisation criminelle probablement basée en Russie, selon la Maison Blanche. JBS USA, dont le siège est à Greeley, Colorado, a déclaré qu’une « attaque de cybersécurité organisée » avait eu un impact sur les serveurs prenant en charge les systèmes informatiques nord-américains et australiens. « La grande majorité de nos usines de bœuf, de porc, de volaille et d’aliments préparés seront opérationnelles [Wednesday] », a déclaré Andre Nogueira, PDG de JBS, dans un communiqué à USA TODAY.

La police de Miami recherche des tireurs après une attaque meurtrière du week-end

Les autorités poursuivent leurs recherches mercredi pour trois personnes en lien avec une fusillade dans une salle de banquet de Miami qui a fait deux morts et 21 autres blessés au cours du week-end. La police a publié une vidéo montrant trois hommes armés et masqués sortant d’un Nissan Pathfinder blanc. Le Pathfinder, qui a été déclaré volé le 15 mai, a été retrouvé lundi immergé dans un canal voisin. La police n’a révélé aucun motif clair, mais a déclaré que la fusillade était apparemment liée à une rivalité entre deux groupes. L’incident survenu dans la salle de banquet faisait partie de six cas connus de violence armée à Miami depuis jeudi, selon le Miami Herald. « Nous devons être clairs sur ce qui se passe dans le comté de Miami-Dade », a déclaré le commissaire du comté, Keon Hardemon. « Ce sont des actes de terrorisme domestique. »