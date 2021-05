5 choses à savoir mercredi

La pression sur Biden s’intensifie alors que le conflit à Gaza se poursuit

Alors que la violence à Gaza se poursuit mercredi, la pression exercée sur le président Joe Biden par les législateurs continue également de monter. Mardi, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, s’est jointe à d’autres démocrates pour appeler à un cessez-le-feu dans la région, augmentant la pression sur l’administration Biden pour qu’elle intervienne plus énergiquement. Plus tôt cette semaine, Biden a exprimé son soutien à un cessez-le-feu dans un appel avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, mais n’a pas insisté publiquement sur un cessez-le-feu. Le même jour, 29 sénateurs démocrates et indépendants ont déposé une déclaration appelant à un cessez-le-feu. Les frappes aériennes israéliennes ont tué au moins six personnes à travers la bande de Gaza et détruit la maison d’une grande famille élargie tôt mercredi. L’armée a déclaré qu’elle avait élargi ses frappes contre des cibles militantes vers le sud, alors que les tirs de roquettes continuaient depuis le territoire dirigé par le Hamas.

La Chambre pourrait terminer deux votes clés liés à l’insurrection du Capitole

La Chambre est sur le point de voter sur une commission de type 9/11 sur l’insurrection meurtrière du 6 janvier au Capitole américain, une première étape vers la création d’un groupe indépendant et bipartisan qui enquêterait sur le siège et tenterait de l’empêcher de se reproduire. Malgré les objections du leader républicain Kevin McCarthy, la Chambre devrait approuver la mesure mercredi. Mais la commission sera une vente plus difficile au Sénat. La Chambre pourrait également voter sur un projet de loi de dépenses de 1,9 milliard de dollars pour rembourser les autorités qui ont répondu à l’émeute et renforcer la sécurité contre de futures attaques. Certaines des dépenses comprennent 39,5 millions de dollars pour les avocats américains et le ministère de la Justice pour poursuivre les suspects, 520,9 millions de dollars pour rembourser à la Garde nationale les coûts liés à la sécurisation du Capitole et 21,5 millions de dollars pour améliorer la sécurité des législateurs.

Arguments d’ouverture du procès d’un homme accusé du meurtre d’une étudiante de l’Université de l’Iowa, Mollie Tibbetts

Les plaidoiries d’ouverture débuteront mercredi dans le procès de l’homme accusé du meurtre de Mollie Tibbetts. L’étudiante de l’Université de l’Iowa, 20 ans, est sortie faire du jogging en juillet 2018 dans sa ville natale de Brooklyn, Iowa, et n’est jamais revenue. Son corps a été découvert environ un mois plus tard, caché dans un champ de maïs. Cristhian Bahena Rivera, 26 ans, est accusé de l’avoir poignardée à mort. Rivera, ressortissant mexicain et ouvrier agricole, est soupçonné d’être entré illégalement dans le pays à l’adolescence. Son arrestation a enflammé la colère face à l’immigration illégale, le président de l’époque, Donald Trump, l’accusant d’exploiter les lois laxistes sur l’immigration. Les experts juridiques disent qu’il sera difficile d’assurer un procès équitable à Rivera, a rapporté l’Associated Press. La procédure au palais de justice du comté de Scott devrait durer deux semaines.

Warriors-Lakers souligne le tournoi de play-in de la NBA

Dans ce qui pourrait être considéré comme le match le plus intrigant de la courte histoire du tournoi de play-in de la NBA, les fans seront régalés alors que LeBron James, Anthony Davis et le septième tête de série des Los Angeles Lakers accueillent le champion de la NBA et candidat MVP Steph Curry et la tête de série n ° 8 des Golden State Warriors mercredi soir (22 h HE, ESPN) dans le cadre des matchs de classement de la Conférence de l’Ouest. Le gagnant avancera pour affronter la tête de série n ° 2 Phoenix Suns. Au début du match, la tête de série n ° 10, les San Antonio Spurs, se rendra pour affronter les Memphis Grizzlies, neuvième tête de série (19 h 30 HE, ESPN), le vainqueur se rendant au match de vendredi. Le tournoi de play-in a démarré lentement dans la Conférence Est mardi soir alors que les Indiana Pacers ont mis en déroute les Charlotte Hornets et les Boston Celtics se sont éloignés des Washington Wizards pour gagner un rendez-vous avec les Brooklyn Nets au tour suivant.

Lollapalooza annonce la programmation de retour 2021

Lollapalooza, le grand festival de musique de Chicago, est sur le point d’annoncer sa programmation pour 2021 mercredi matin après la pandémie COVID-19 a fermé les événements en direct en 2020. Le festival accueille généralement 100000 participants quotidiens pour voir plus de 170 actes se produire sur huit scènes. Le commissaire à la santé, le Dr Allison Arwady, a déclaré que son retour avait été rendu possible par les «énormes progrès» réalisés par Chicago pour contenir la propagation du coronavirus, les «principaux paramètres» étant stables ou en déclin. L’événement reviendra en pleine capacité au centre-ville de Grant Park du 29 juillet au 1er août. Tous les festivaliers devront être complètement vaccinés ou fournir une preuve de résultats négatifs au test COVID-19 dans les 24 heures suivant leur participation à Lollapalooza chaque jour.

