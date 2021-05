5 choses à savoir mercredi

Le GOP de la Chambre tiendra un vote sur la destitution de Liz Cheney de son poste de direction

Les républicains de la Chambre devraient tenir un vote mercredi pour dépouiller la représentante Liz Cheney de sa position de leader, a déclaré lundi aux membres le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, de R-Californie. Cela survient alors que le législateur du Wyoming continue d’attirer les attaques de ses compatriotes républicains sur ses critiques de l’ancien président Donald Trump, qu’elle a critiqué à plusieurs reprises pour avoir promu « le grand mensonge » de la fraude généralisée lors des élections de 2020. Les législateurs du GOP se réuniront à huis clos mercredi matin à Capitol Hill, où le sort de Cheney pourrait être scellé alors qu’un nombre croissant de ses collègues cherchent à la lancer en tant que présidente de la conférence, le troisième poste le plus puissant du GOP.

Le CDC discutera des lignes directrices du vaccin Pfizer COVID-19 pour les adolescents

Un comité consultatif des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) se réunira mercredi pour décider s’il convient de recommander le vaccin COVID-19 de Pfizer-BioNTech pour les adolescents âgés de 12 à 15 ans. lundi adolescents. Plus précisément, le Comité consultatif des CDC sur les pratiques d’immunisation discutera de l’innocuité, de la réponse immunitaire et de l’efficacité du vaccin chez les 12-15 ans, votera sur l’opportunité de recommander les vaccins pour les adolescents plus jeunes et examinera les données de sécurité mises à jour sur les adultes qui ont reçu un vaccin fabriqué par Johnson & Johnson. Si le comité recommande les injections Pfizer-BioNTech, elles pourraient être disponibles dès jeudi, ont déclaré des responsables de la FDA.

Une panne majeure du pipeline de carburant entraînera-t-elle une pénurie de gaz, des hausses de prix?

Les experts prévoient davantage de pénuries de carburant « surtout mercredi » après qu’un important pipeline d’énergie américain a interrompu toutes les opérations au cours du week-end pour faire face à une attaque de ransomware. Le pipeline Colonial transporte de l’essence et d’autres carburants du Texas vers le nord-est et fournit environ 45% du carburant que la côte est utilise pour la conduite et le vol. Si la situation n’est pas réglée rapidement, certaines stations-service du sud-est qui dépendent de l’approvisionnement pourraient commencer à manquer en quelques jours, prévoient les experts. Alors que les consommateurs se préparent à l’impact, la possibilité de pannes de carburant localisées ou d’augmentations de prix dépend presque exclusivement de la durée pendant laquelle le pipeline reste en panne, selon les analystes. La Colonial Pipeline Co. a déclaré lundi qu’elle visait à rétablir «substantiellement» le service d’ici la fin de la semaine, ce qui limiterait probablement la plupart des retombées.

Israël et le Hamas intensifient de violents combats sans fin en vue

Israël a intensifié ses attaques contre la bande de Gaza, rasant un immeuble de grande hauteur utilisé par le groupe militant du Hamas et tuant au moins trois militants dans leurs cachettes mardi alors que des roquettes palestiniennes tombaient presque sans arrêt sur certaines parties d’Israël. Au moins 40 personnes ont été tuées dans les violences, selon les médias. Le conflit est le combat le plus intense entre les ennemis acharnés depuis 2014, déclenché par les tensions religieuses dans la ville contestée de Jérusalem, y compris la menace d’expulsion de dizaines de Palestiniens par des colons juifs. Il n’a montré aucun signe de ralentissement. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis d’étendre l’offensive, tandis que les militants de Gaza ont déchaîné un violent barrage de roquettes tard dans la nuit qui a déclenché des sirènes de raids aériens et des explosions dans toute la zone métropolitaine densément peuplée de Tel Aviv.

Les responsables de Trump vont défendre leurs actions lors des émeutes du 6 janvier lors de l’audience

Deux hauts responsables de l’administration Trump prévoient de défendre leurs actions lors des émeutes du 6 janvier au Capitole américain lors de leur comparution devant le Congrès mercredi. L’ancien secrétaire à la Défense par intérim, Christopher Miller, dira au comité de surveillance de la Chambre qu’il craignait avant l’insurrection que l’envoi de troupes dans le bâtiment puisse faire craindre un coup d’État militaire et provoquer une répétition de la fusillade dans l’État de Kent – qui a vu des membres de la Garde nationale de l’Ohio tirer sur une foule à la Kent State University, tuant quatre personnes en 1970 – selon une copie des remarques préparées obtenue par l’Associated Press. Miller sera accompagné de l’ancien procureur général par intérim Jeffrey Rosen, qui témoigne également pour la première fois du rôle du ministère de la Justice dans la période qui a précédé l’émeute.

Contribuer: The Associated Press